我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國一名22歲大學生日前被誘騙赴柬埔寨工作，不料落入詐騙集團陷阱，最終不幸喪命，韓媒也指出，近兩年赴柬埔寨的韓國人遭綁架、拘禁或虐待的案件達數百起、暴增數十倍。從園區逃出來的受害者也透露，被高薪誘騙去當「豬仔」，遭毆打、虐待的痛苦經歷。綜合Korea JoongAng Daily等韓媒報導，韓國家安全顧問指出，目前約有20萬人在柬埔寨進行詐騙，其中韓國人就有千人，且近兩年間受害人數急遽增加。曾被誘騙到詐騙園區的A男向韓媒表示，自己是被「高薪工作」吸引，跑去西哈努克，最初說是從事語音釣魚，他不滿辭職後又被帶去其他省份遭受酷刑。包括被吊在天花板上，三個中國男子用水柱衝擊他的臉部、電擊，被關在禁閉室約1個月都無法正常進食、無法正常上廁所。另一名B男則說自己逃跑三次、第四次也被塞進車裡送到其他省份，在酷刑室目睹一名中國人因為襲擊安保人員試圖逃跑，被保安活活打死。兩人也都痛苦回憶，酷刑室裡面都是血跡，血腥味留在手上一週時間都消除不了。最終是用信箱收件夾讓親人和議員得知消息，才被警方救出，結束約160天的地獄生活。化名「許敏正」的韓國人也透露，他去柬埔寨度假時，在賭場被熟人引薦給兩個中國人，不料卻遭拘禁、勒索錢財，「他要我付5000到1萬美元就放我走」，他向大使館求助後，使館說只要兩三天，但卻遲未等來救援，期間一直被控制在痛苦的姿勢、被酒瓶和煙灰缸毆打，三天後他被賣給詐騙集團，說從事詐騙就能賺到錢，幾天後遇上柬國警方突襲園區，他被當成共犯一起被關押在監獄，20平方公尺的房間裡擠滿35人，地上都是汗水，每天只能喝兩次髒水，在待了20天後，因為詐團賄賂警方，他又被轉移到比較好的拘留所，但仍像在坐牢，連打電話都被強要700美元。三週後，他被前去救援的韓國議員，終於返韓。韓國人金某、李某也同樣被高薪詐騙去柬埔寨，被要求冒充官員進行電信詐騙，不服從就被電擊，兩人大約遭受100到160天的囚禁，最終透過Telegram發送了一條求救訊息，才被柬國警方救出。文章來源：