信義房屋統計最新預售揭露數量，8月預售揭露量再探底，只剩下2500餘件，創預售即時揭露以來新低紀錄，統計今年前8月平均單月揭露約3565件，較去年同期單月水準1.3萬件明顯量縮，顯示房市領頭羊的預售市場出現熄火，在政策抑制下，買氣回歸理性保守。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，全台預售揭露量連續兩個月跌破單月3千件，「預售買氣已經不是度小月而是度鬼月」，相較股市從從容容人氣匯集，預售買氣則是冷冷清清門可羅雀，不過市場盤久必變，開發商也會想辦法端出一些牛肉，吸引自用與股市獲利了結的買盤目光。
預售交易量跌破3千件 雙北買氣仍算穩定
統計顯示，7、8月全台預售揭露量都跌破3千件，前八月平均單月3565件，去年前八月平均單月1.3萬件，房市交易量出現明顯量縮，若以六都表現來看，雙北市年減不到7成，表現相對穩定，房價飆漲區域的買氣也比較觀望，桃園市8月揭露剩404件，年減79%，台中市剩376件年減78%，高雄市192件，年減85%，全台2550件年減75%。
曾敬德表示，今年算是還去年飆漲熱銷後的帳，短期內房市飆高，也需要時間沉澱去化，消費者認知房市也不會像過去幾年這樣上漲，非自用的退場，自用的也會觀望，開發商除了期待政策能夠稍稍鬆手外，自己也要想辦法創造個案亮點，讓自己在個案表現年代，成為順銷的一員。
資料來源：不動產實價登錄平台
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
