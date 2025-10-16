我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達（NVIDIA）台灣總部設址北士科T17、T18卡關，台北市政府與新光人壽協調未果，新壽今(16)日突然在T17、T18基地搭棚子，舉行動土儀式。台北市副市長李四川表示，今天的開工沒有事先申報，在民國113 年這兩個地的執照都已經申請開工，但1年多都沒有實質開工，這個才讓人覺得很奇怪。李四川表示，新壽來市府申請雜項執照，就知道要用雜照來開工，新壽T17、Ｔ18在112年5月跟7月就分別拿到執照，113年的2月與3月都申報開工，但到114年9月都沒動，他不知道沒申報開工，反而辦了開工，他也不曉得新壽的目的到底要做什麼？如果112年拿到執照就開工，就沒有輝達進駐的問題。李四川澄清，新壽在112年就拿到執政，是1年來沒有開工才是真正的事實。如果假設今天的開工是真正的開工，那就要依照新壽所設計、變更設計的執照來施工，那就坦白地告訴不願意跟市府合意解約，那就沒有必要再維持目前的這個狀況。媒體問這次有覺得被新壽突襲嗎？李四川說，沒有什麼所謂的突襲，因為政府給了雜項執照，依法就可以去開工，只是說，開工必須要去申報，「就我們所知道的，到昨天它也沒有申報」，所以今天的開工，是在沒有申報之前就去開工，反而在113年兩個地的執照都已經申請開工，但一年多都沒有實質開工，這個才讓人感覺很奇怪。台新新光金控總經理林維俊今天表示，他沒有想要從台北市府拿任何一毛錢，但也提到，單純是要把地上權開發權讓給輝達，應該由接手的輝達來跟他們談商業條件。對此，李四川表示，他從頭到尾都講得很清楚，新壽跟市政府的合約很簡單，也就是說如果要有轉移，那就必須要在這個地上蓋好所有的建築物，而這個建築物原則上必須要拿到使用執照，才可以轉移。如果沒有任何建物，是沒有辦法直接轉移給任何企業或是輝達。