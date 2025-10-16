我是廣告 請繼續往下閱讀

▲沈玉琳（右）還沒出院，只是偶爾可以請假回家跟老婆女兒吃個飯。（圖／翻攝自沈玉琳臉書）

▲沈玉琳（右）住院以來，潘若迪（左）陪伴左右給予關心與支持。（圖／翻攝自沈玉琳臉書）

57歲藝人沈玉琳今年7月緊急入院，8月證實罹患血癌，進入醫院至今3個多月，整體病情愈趨穩定，今（16）日親自向《NOWNEWS今日新聞》回覆最新狀況，透露尚未出院，目前治療很順利，「有機會可以在今年年底前復工，只是我老婆要我多休息，希望我的復工期可以拉到農曆過年後，這部分我們會再討論。」沈玉琳7月緊急入院，8月親自證實患上血癌，老婆芽芽、好友潘若迪等親友陪伴於旁，至今3個多月過去，他仍還在住院中，今沈玉琳向《NOWNEWS今日新聞》表示，「我還沒出院，只是偶爾可以請假回家跟老婆女兒吃個飯，吃完仍需返院。目前治療很順利，都有合乎我的主治醫師侯信安教授的期待。」沈玉琳樂見自己恢復進度，「照這樣的治療節奏，有機會可以在今年年底前復工，只是我老婆要我多休息，希望我的復工期可以拉到農曆過年後，這部分我們會再討論。」同時透露自己骨髓檢測結果，「通常只需在經過幾次鞏固治療後，即可治癒，不一定要作骨髓移植，我目前在做的就是第二次的鞏固治療。」事實上，上月17日沈玉琳好友潘若迪就更新其近況，「狀況非常好，恢復得很快，今年有望可以更完整康復，每一天都通電話、每天都視訊，今年有望可以啦！他會想要回來工作啦，每個人在這個狀態都會想，可是我們身邊的人會覺得，我跟他說『你先好好休息、不急啦』！」潘若迪當時表示，沈玉琳因為工作量關係，免疫力下降，「身體就會出現很多狀況，他現在也有在關注大家，每一天都愈來愈好」，強調其現今最重要的是休養，「我不能說不讓他回來，但現在休息比較重要，養好身體才行！」至於外界關心的骨髓捐贈一事，他三緘其口。