我是廣告 請繼續往下閱讀

▲好好味港式菠蘿油逢甲店位於逢甲商圈的福星路上。（圖／翻攝google街景圖，2025.10.16）

▲台中市議員林祈烽指出，逢甲、一中街店租高漲，導致商圈沒落。（圖／林祈烽提供，2025.10.16）

好好味港式菠蘿油逢甲店上週在店門口高掛「租金漲兩倍 做不下去」招牌，宣布永久歇業，各界熱議此是逢甲商圈沒落的冰山一角。台中市議員林祈烽指出，逢甲商圈蛋黃區店租高達22萬元，蛋白區也有5萬元，經營夜市小吃一年要交給房東2、300萬元，就算是天天排隊的店，也不見得撐得住。好好味港式菠蘿油2004年於台北師大夜市起家，2013年進駐台中逢甲商圈，提供招牌的冰火菠蘿油、總統冰火菠蘿油等餐點，是逢甲夜市知名美食店家，本月初店門口高掛「租金漲兩倍 做不下去」的招牌，宣布結束營業，引發網友熱議，號稱全國最大夜市的逢甲商圈，遲早會因高租金而沒落。台中市議員林祈烽今（16）日質詢時指出，逢甲、一中街等知名商圈租金高漲，商家先後出走，空屋越來越多。以逢甲商圈為例，店面月租行情高達22萬元，週邊蛋黃區也要5萬元，且部分房東寧願空屋，也不願調降租金，導致特色消失、人潮不再。10年前的逢甲福星路，車子根本開不進去，現在很多店面空著，停車在路邊買烤玉米都不是問題，林祈烽說，逢甲商圈的港式菠蘿油業者怒掛看板，抗議房東租金漲2倍，使其無法經營而倒閉。同樣在西屯區的台中新光三越百貨剛復業，薯條Potato Corner櫃位要排隊5小時才買得到，若要業者轉到逢甲商圈設攤，業者可能也不願意。至於一中商圈，2023年還是十大觀光夜市的第一名、2024年掉到第10名；曾經風光一時的益民一中商圈，如今淪為空城，不但環境髒亂，甚至傳出性交易亂象，成為當地治安死角。他要求市府應比照補助夜市待遇，協助商圈業者採購或改善設備，如油煙處理、淨水或油脂截流器，以降低商家營運成本、提升商圈消費品質。林祈烽認為，商圈和百貨商場的概念是類似的，民間企業做得到，政府應該串連各局處集思廣益提昇與改善，持續創造消費潮，而不是每年只會編幾百萬元補助計劃的預算，分成每單位20萬元補助各商圈。他舉例說，光是知名蛋黃酥店不二家，在門口等待區免費發飲料、搭帳篷服務顧客就不只花20萬元，市府發給每商圈20萬元，能有什麼效果？副市長黃國榮表示，政府有責任振興經濟，商圈亦可努力發展特色、強化宣傳。