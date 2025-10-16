我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國女團Blackpink將在高雄舉行演唱會，市長陳其邁戴上粉紅假髮喜迎巨星，1舉動掀起熱潮，連前總統蔡英文都分享自己的粉髮照；有網友甚至為了讓前行政院長蘇貞昌也參與，動手P圖「蘇貞昌粉髮照」並發佈在社群平台上，蘇貞昌的官方帳號也留言回道，「無論白髮、黑髮、紅髮還是粉紅髮，只要有頭髮就是好頭髮」。BLACKPINK將在10月18、19日 （六、日）在世運主場館登場，預計吸引10萬歌迷到場朝聖，高雄市長陳其邁將社群的大頭貼照，換成粉紅色頭髮照，蔡英文也跟進，掀起政壇「粉髮潮」，不少網友紛紛用修圖軟體替政治人物換髮，甚至連總統賴清德也不例外，粉髮照一出，賴清德的官方帳號還在留言區，回了一個「蛤」字。粉專Mr.柯學先生也分享了賴清德粉髮照，並配文表示，「你們有沒有想過蘇貞昌的感受？只有他無法一起玩」，不料早有網友在社群平台Threads上，發佈了蘇貞昌、蘇巧慧的「粉髮照」，該貼文發佈後，蘇貞昌的官方帳號也在留言區回覆道，「無論白髮、黑髮、紅髮還是粉紅髮，只要有頭髮就是好頭髮」。網友們也紛紛留言表示，「衝衝衝院長竟然出現啦！」、「蘇院長這粉紅髮型很好看耶」、「不得不說其實蠻適合您」、「看到有頭髮的衝衝衝，突然認不出來」。