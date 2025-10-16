我是廣告 請繼續往下閱讀

長榮航空一名34歲孫姓空服員日前執勤米蘭航班時身體不適，抱病返台後不幸猝逝，消息曝光後，引發社會關注。對此，行政院發言人李慧芝今（16）日表示，行政院對此事表達誠摯哀悼，而長榮航空的個案是否要加重裁罰，勞動部會與地方政府研商。行政院今日召開院會，發言人李慧芝主持會後記者會時，回應長榮航空空服員猝逝等議題時表示，這是不幸的事件，行政院要表達哀悼，而長榮航空的個案是否要加重裁罰，勞動部會與地方政府研商。勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅則說，勞動部會深入地去調查、釐清空服員一案。她說，對於勞工身體不舒服生病，還被要求硬撐著上班的文化，不該被鼓勵，「這部分我們會有一個具體的作法」。在《勞基法》裁罰金額上，黃琦雅提到，現在勞動基準法對於違法的事業單位，地方主管機關能依照事業單位的人數、規模、違法情節，加重處罰，最高能處罰到150萬。黃琦雅接續說，勞動部也做裁罰基準的共通性原則，跟地方政府達成共識，像類似長榮這樣的上市櫃公司，其實若違反工時相關規範，也有加重裁罰的相關規範，後續會積極的邀請地方政府，共同針對裁罰的實務性的做法會做檢討。