黃金價格16日續強，最高達到4241美元，持續創下歷史新高。專家認為5000美元關卡指日可待，特別是美中貿易戰升溫，給投資人更多理由避險。Forex.com市場分析師拉Fawad Razaqzada認為，目前黃金價格距離5000美元整數大關，僅有800美元之差，「打賭黃金會來到這個價位。」Fawad Razaqzada分析，黃金價格持續飆漲，漲勢未停歇，加上美中關係近期劍拔弩張，股市狂漲的同時，給投資人帶來分散風險投資黃金的好理由。首先，市場押注聯準會10月將再降息1碼，而且12月可能還會再降息。加上美中近期互相徵收港口費，美國總統川普稱11月1日起將對中國加徵100%的關稅，儘管態度似乎有軟化，但顯見美中雙方仍在談判。最後，央行的決策，因為美國政府關門已經邁入第三周，導致停止發布經濟數據停止發布，讓決策更加困難。全球央行、ETF的買盤，地緣政治和去美元化等因素，推升黃金今年已經大漲超過6成。