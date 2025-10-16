我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年宜蘭縣長選舉戰火提前升溫，民進黨選對會近日確定徵召「宜蘭信賴台灣之友會」理事長林國漳披戰袍出征。不過，資深媒體人吳子嘉直言，林國漳是個沒聽過的素人，恐難撼動藍營氣勢；相較之下，若國民黨由立委吳宗憲出馬，勝算將會非常高。吳子嘉14日在政論節目《董事長開講》中指出，民進黨目前的重心已轉往2026地方選戰，總統賴清德可能採取「素人提名」策略，啟用年輕新面孔，像是社民黨台北市議員苗博雅這類人選。而素人林國漳的徵召，正好呼應賴清德用新人取代老派的布局。吳子嘉進一步說明，林國漳出身律師背景，現任宜蘭信賴台灣之友會理事長，屬於地方政壇的政治素人。他認為，賴清德此舉顯示他對傳統派系的不信任，民進黨老油條們跟地方沆瀣一氣，特別是在宜蘭，前縣長捲入官司，使得這回「乾淨形象」成為提名關鍵。談到藍營的對手，吳子嘉則毫不掩飾地力挺國民黨立委吳宗憲，他強調，吳宗憲是前檢察官、人格正直，求學過程刻苦自立，是值得信任的好人。吳子嘉更直言：「若吳宗憲出來選，我百分之兩百挺他」，並認為吳奪下宜蘭縣長寶座的機率非常高。