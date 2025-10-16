中央氣象署今（16）日下午發布高溫警報，提醒民眾外出必須注意防曬，今日白天新北市為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；桃園市、臺南市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。臺北市、新竹縣、苗栗縣、高雄市為黃色燈號。
⚠️高溫資訊
📌影響時間：16日白天
📌紅色燈號：新北市
📌橙色38燈號：桃園市、臺南市
📌橙色36燈號：屏東縣
📌黃色燈號：臺北市、新竹縣、苗栗縣、高雄市
中央氣象署提醒民眾，避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。進入室內，採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷並妥善安置老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。
