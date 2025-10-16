我是廣告 請繼續往下閱讀

▲檢方認定NONO對6名女子7次性侵、猥褻，士林地院只認定其中一次構成強制性交未遂，判刑2年半。（圖／記者劉松霖攝）

藝人NONO（本名陳宣裕）涉嫌性侵猥褻多名女子，士林地檢署起訴他荼毒6名女子共7次犯行，但一審法官認定只有其中一次構成強制性交未遂，在5月13日判處2年6個月有期徒刑，檢方不服提上訴，今天下午二審首度開庭，他仍穿著與一審出庭相同的「白襯衫與黑西裝褲」穿搭，面對記者詢問「二審仍要拚全部無罪嗎？」、「士林地檢署追加起訴，你有什麼看法？」他並未回應，在律師陪同下步入高等法院開庭。檢方認定NONO在2008年到2013年期間，對櫃姐、臉友、電視台員工等6名女子共犯下3次強制性交、2次強制性交未遂、2次強制猥褻。士林地院唯一認定的不法行為，只有2011年NONO在節目上認識演藝圈晚輩C女，在錄完影後藉口載女生回家，卻開到大稻埕河堤停車場，擁抱、強吻C女，看到C女受驚掙扎，硬把女方拖進汽車後座關門，扯開襯衫試圖解開內衣並扯掉內褲，同時拉下自己的褲子，將C女抱到自己大腿摩擦，直到C女頑強反抗並求饒才作罷。一審判決痛批NONO身為知名藝人，濫用演藝圈晚輩對他的信任，意圖性侵未遂，嚴重戕害被害者的性自主權與人格尊嚴，惡性重大，案件審理期間並未坦承犯行，還說不認識被害人，也沒達成和解，顯然毫無悔意，因此判刑2年半。NONO要面對的官司不只這些，他被控在2011年到2013年期間，性侵一名按摩妹以及車內強吻女粉絲，原本不起訴，高檢署發回重查後逆轉，8月5日士檢分別以強制性交和強制猥褻罪起訴，並建請法院從重量刑。