我是廣告 請繼續往下閱讀

亦捷客運欠薪，勞資雙方協調未果，今（16）日司機不滿集體罷工，亦捷客運宣布因駕駛人力不足，全線停駛一天。公路局新竹區監理所緊急協調，將於今日12時起恢復正常班次，並將處分業者。亦捷客運因欠薪問題，司機罷工，今宣布因駕駛人力不足，全線停駛一天，受影響路線共計5656、5655、5657、5659、5658、5664(5664C)、5669(5669A)等7條，截至10時前應該行駛之班次共計43班，開出9班；34班次未開駛。新竹區監理所表示，所長孫榮德第一時間即電請公司管理人，一同至亦捷客運苗栗總站，現場安撫公車駕駛，和駕駛員面對面溝通，亦捷公司允諾駕駛員本月薪資於今日下午入帳，駕駛員也同意於12時起恢復正常出車，孫榮德也表示，將積極督導公司依期程核發駕駛薪資，同時為了讓駕駛可以即時反映各項問題，監理所、縣政府和駕駛代表也成立通訊群組，暢通溝通管道。新竹區監理所指出，針對業者駕駛罷工擅自減班，將依公路法第第77條第1項處分並限期改善。同時對影響民眾搭乘深表歉意，後續將會持續督導業者改善，以維護民眾搭乘之需求，民行權益不受影響。