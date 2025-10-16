我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市近期接連發生兩起公然侵犯事件，引發社會對治安的關注。9日，一名通緝犯在台北車站大廳涉嫌侵犯香港籍女子；14日，又傳出一名男子疑似吸食強力膠後，在松山區企圖性侵倒垃圾女子，所幸民眾及時制止。短短一週內的連續案件，讓市民對公共安全表達憂慮。對此，台灣新動力智庫執行長、民眾黨籍政治評論人朱政騏表示，希望台北市長蔣萬安能親自回應市民關切，說明市府在治安維護上的具體作為，展現領導責任與誠意。朱政騏表示，市民最需要的是政府的即時回應與明確作為。他提出三項建議：第一，強化治安熱點的巡邏與監視設備；第二，建立社會局與警政單位的聯動機制；第三，市長應主動對外說明，以穩定民心並展現責任。朱政騏強調，近期接連發生的治安案件已引起社會關注，市府應整合資源、補強防治機制，積極回應市民疑慮，重建民眾對公共安全的信任。