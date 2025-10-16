我是廣告 請繼續往下閱讀

▲應曉薇辦保全程，女兒應佳妤都陪在旁邊，母女不時相擁。（圖／翻攝畫面）

台北市議員應曉薇遭北檢控訴在京華城案收賄，9月初以3千萬交保後，法院禁止她恐嚇騷擾證人，她卻在上週四市議會質詢時，要求蔣萬安市長整頓都發局，有違反裁定命令的情形，北院今日開庭訊問後加保500萬元，應曉薇在2小時內籌出500萬交保離開。羈押庭上，應曉薇喊冤當天質詢重點是國宅議題，原本用意是公務員領納稅錢應該好好做事，不要明爭暗鬥，在會議上偷錄影，希望蔣萬安約束部屬；她沒想到會讓檢察官誤會，驚動法院開庭，但她絕無騷擾證人的意思，會保證將來不再碰觸京華城相關議題。檢方仍批評應曉薇自認已交保就不會再押，藉由質詢偷渡京華城案，是「踩紅線」的行為；如果要批評證人應該在法庭內，還說柯文哲、沈慶京都這麼做，不應該在庭外攻擊證人。合議庭評議後，審判長指出，本案一審判決後，如果上訴二審，可能會再度傳喚證人，應曉薇質詢內容確實會影響證人的證述，她的確違反交保裁定的禁令，但沒有再度羈押的必要，因此命她增加500萬保釋金。應曉薇辦保後，女兒應佳妤表示五味雜陳，她覺得媽媽就是一個無辜的第三者。