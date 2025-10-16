我是廣告 請繼續往下閱讀

▲廖男不願意接受員警盤查拔腿狂奔，員警追了數十公里後將其壓制在地。（圖／翻攝畫面）

新北市中和區昨（15日）下午一名駕駛小客車的24歲廖姓男子違停於中山路二段，恰巧被巡邏的員警抓包上前盤查，但廖男一看到員警後神色相當緊張，員警隨即在儀表板下發現K他命粉末。而廖男見狀後拒絕盤查，甚至直接逃離現場，員警上前追緝將其壓制在地。廖男於警詢時坦承不諱，全案依毒品危害防止條例移送新北地檢署偵辦。據了解，中和分局員警昨（15日）下午當時正在執勤巡邏勤務，發現一輛小客車違停在中山路二段便上前盤查。怎料，24歲的廖姓駕駛看到警方後神情慌張，員警驚覺有異要求其下車。而在盤查過程中，員警於車內儀表板上平台發現K他命粉末，當場採樣結果為陽性反應。而正當員警準備進一步處理時，廖男突情緒失控、拒絕員警盤查，甚至直接拔腿就跑。員警見狀後，立刻展開追捕，追了數十公尺後才順利將廖男壓制在地。經現場搜索，廖男主動交付K他命用吸管一支，帶返所驗尿呈現陽性。對此，中和分局呼籲，毒品戕害身心健康，民眾切勿心存僥倖或以身試法；如發現可疑情事，應立即通報警方，共同維護社會治安與社區安全。