我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國女團Blackpink將在高雄舉行演唱會，市長陳其邁戴上粉紅假髮喜迎巨星，前總統蔡英文也分享自己的粉髮照，掀起政壇「粉髮熱潮」，政治人物紛紛被P上粉色頭髮，總統賴清德、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、總統府副秘書長何志偉，甚至連前行政院長蘇貞昌都沒被放過，場面讓網友們笑翻。BLACKPINK將在10月18、19日 （六、日）在世運主場館登場，預計吸引10萬歌迷到場朝聖，高雄市長陳其邁將社群的大頭貼照，換成粉紅色頭髮照，蔡英文也跟進，發文表示，「粉紅色，感覺不是很適合我？」，掀起政壇「粉髮潮」。不少網友紛紛用修圖軟體替政治人物換髮，總統賴清德的粉髮照也流出，讓賴清德的官方帳號在留言區，回了一個「蛤」字；行政院長卓榮泰、總統府副秘書長何志偉的粉髮照片也曝光，綠委黃捷則貼出「粉髮」蕭美琴照片，寫下：「獻上粉紅咪琴！副總統快來粉紅城市玩耍」。粉專Mr.柯學先生則分享了賴清德粉髮照，並配文表示，「你們有沒有想過蘇貞昌的感受？只有他無法一起玩」，不料早有網友在社群平台Threads上，發佈了蘇貞昌、蘇巧慧的「粉髮照」，該貼文發佈後，蘇貞昌的官方帳號也在留言區回覆道，「無論白髮、黑髮、紅髮還是粉紅髮，只要有頭髮就是好頭髮」。