有網友近日崩潰求助，表示明明房間裡沒有食物，卻連續數月發現「巨型蟑螂」現蹤，懷疑牠們可能是從冷氣出風口爬進來，讓人毛骨悚然。貼文曝光後掀起網友熱議，許多人指出，蟑螂之所以能進入房間，往往是因為家中有縫隙或孔洞未封好，包括排水孔、窗戶邊緣、洗手台下方等處，都是牠們的潛入路線。不少網友建議，防蟑第一步是「封住所有孔洞」，尤其是排水孔可加裝可關式蓋子；若已經看到蟑螂，應搭配水煙式殺蟲劑或「一點絕」等滅蟑產品徹底消除。有過慘痛經驗的網友也分享實測心得：「下了一點絕後，整整幾個月沒看到蟑螂」、「固定使用水煙式殺蟲劑最有效」，並提醒防蟑需要持續進行，因為外頭的蟑螂仍可能再度入侵。環境部則提醒，預防蟑螂應從居家環境管理做起：門窗、管線縫隙務必封緊，排水口要定期清洗並加蓋；室內保持乾燥與整潔，不堆積紙箱、報紙等雜物，避免提供蟑螂藏身空間。同時，食物應妥善密封、垃圾桶與廚餘桶要加蓋，讓蟑螂「無處可吃、無縫可鑽」，才能真正杜絕牠們在家中橫行。