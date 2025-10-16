我是廣告 請繼續往下閱讀

台中購物節成效遭質疑！台中市議會今(16)日會財經業務質詢，市議員陳淑華、陳俞融、謝家宜、蕭隆澤、張芬郁、陳雅惠等人質詢中指出，市府投入上千萬元宣傳，外籍參與人數僅2,784人，逢甲夜市更跌出全台十大觀光榜。顯示市府宣傳成效驚人低迷，對基層經濟毫無幫助。陳淑華強調，歷年宣傳費用從2021年的962萬元，宣傳經費會是因為聘請活動代言人謝金燕、林美秀等，然而根據盧秀燕的說法，這2年並未聘請代言人，沒有代言費，但宣傳費113、114年都高達1483萬元，宣傳費高漲為150%，這些錢去哪裡了？但實際對基層經濟沒有帶來明顯助益。陳淑華說，2024年只剩一中商圈勉強留在全台十大觀光遊憩的第10名，逢甲夜市跌出榜外，購物節登錄發票金額34.7 %在一般日常消費，顯見沒有因為購物節而增加新的消費創造乘數效果，對基層經濟沒有幫助。議員陳俞融指出，現行抽現金方式可能流向外縣市或海外，建議改為「僅限台中商家使用的購物券」，才能留住消費、創造在地就業。他並批評，經發局竟在115年度預算中編列116年度購物節經費1,700萬元，財政紀律蕩然無存。議員謝家宜與蕭隆澤也指出，去年國際購物節外籍人士參與率僅0.12%，國際化升級仍缺新意，購物節多為市長行銷包裝。議員陳雅惠批評，宣稱吸引1萬名外籍人士下載台中通App僅為宣傳預估數字，缺乏可驗證實績。張芬郁補充，去年登錄發票大多來自台中市民日常消費，占比81.59%，外縣市消費僅8.71%。議員要求，市府應重新檢視購物節成效，將經費用於實質扶植在地商家，帶動地方經濟，而非淪為抽獎與行銷表演。市府經發局指出，台中購物節以提升全市店家經濟為目標，包含提振庶民經濟推出區域專屬抽、收據專屬抽，並納入商圈市場夜市為優惠店家，消費金額持續成長。經發局指出，台中購物節去年首推國際化，吸引超過40國外籍人士參加，資訊廣傳至47國及亞洲500間以上飯店。今年新增外籍人士專屬獎項，提供3組1萬美金大獎，並與觀光旅館合作，針對外籍學生、商務人士及移工匯集之處加強宣傳，預估今年將吸引超過50國、1萬人次下載登錄活動APP。