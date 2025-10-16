睽違4年！肯德基表示，「台酒花雕紙包雞」10月21日回歸開賣，嚴選台酒熟成陳年花雕酒熬製的特製醬汁，經肯德基獨家210°C高溫紙包封烤鎖住美味，並加入脆嫩杏鮑再搭配「雞汁風味飯」，單點144元、優惠代碼「50479」嚐鮮餐特價155元、套餐價格一次整理。21風味館五六日週末派對餐下殺64折開吃。
肯德基「台酒花雕紙包雞」10/21回歸開賣！優惠代碼、價格一覽
肯德基「台酒花雕紙包雞」睽違4年總算回歸！嚴選台酒熟成陳年甕藏花雕酒熬製的特製醬汁，搭配當歸、枸杞、川芎、南薑等11種漢方食材，再以肯德基獨家210°C高溫紙包封烤工序，讓酒香風味烤入雞腿肉，還加入杏鮑菇當配菜、雞汁風味飯，10月21日至12月1日限時開賣。
事實上，2021年冬天推出的肯德基「台酒花雕紙包雞」，首賣就好評延長販售時間。近年台酒以「台酒花雕雞泡麵」系列大受歡迎，最新商品「酒香炸醬風味乾麵」試賣2萬份也光速賣完。酒香控們又可以換換口味，改吃烤雞了。
肯德基「台酒花雕紙包雞」價格一次看
◾️「台酒花雕紙包雞」單點144元
◾️優惠代碼「50479」嚐鮮餐特價155元：台酒花雕紙包雞＋無糖綠茶(小)
◾️PK雙饗APP明星PK餐199元：台酒花雕紙包雞＋原味蛋撻＋香酥脆薯(中)＋百事可樂(小)
21風味館：五六日週末派對餐下殺64折！
主打烤雞的21風味館，即日起至12月28日，每個五六日推出歡樂3人「週末派對餐」，開吃「招牌21香草烤雞＋黃香脆炸雞 x 3＋酥脆黃金脆薯(大)＋蜂蜜綠茶(M) x 3」特價599元（原價940元）。
資料來源：肯德基、21風味館
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
