川普：委內瑞拉「感受到壓力」

中情局的歷史與委內瑞拉的反應

美國總統川普（Donald Trump）週三（15日）證實，他已授權中央情報局（CIA）在委內瑞拉進行祕密行動，並考慮展開陸上攻擊。這代表美國向總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政府施壓的力度大幅升級。《紐約時報》首先揭露了這項機密指令，並援引熟悉此事的美國官員表示，川普政府的委內瑞拉策略目標是要讓馬杜洛下台。該政府同時懸賞5000萬美元，徵求能導致馬杜洛因毒品走私罪被逮捕與定罪的情報。據《紐約時報》報導，這項新授權將允許CIA在委內瑞拉執行致命行動，並在加勒比海地區展開一系列任務。當被問及為何授權中情局在委內瑞拉開展行動時，川普告訴記者，他無法透露更多關於這些中情局秘密行動的細節，但他強調原因是委內瑞拉人向美國的移民和毒品走私。川普在橢圓形辦公室向記者表示：「我授權主要是因為兩個原因。第一，他們清空了監獄，（把人）經過邊界，放到美國來。他們是透過邊境進來的。他們進來是因為我們有開放的邊境。」川普說：「另一個是毒品。」他表示，由於大量毒品從委內瑞拉流入美國，且多數透過海路販運，因此他批准這次的行動。川普說：「我們現在確實在考慮陸上行動，因為我們已經掌握海上情勢。」川普一再指控委內瑞拉是致命毒品芬太尼的走私樞紐，但美國紀錄顯示，墨西哥才是芬太尼的主要來源國。有記者向川普詢問，為什麼他不指示海岸警衛隊攔截涉嫌販毒的船隻，而這是美國數十年來的做法。川普稱此類努力是「政治正確」，並表示它們沒有奏效。當被問及CIA是否有權處決馬杜洛時，川普拒絕回答，只表示：「我認為委內瑞拉已感受到壓力。」川普已下令在加勒比海南部進行大規模的美國軍事集結，且這些部隊已對多艘船隻進行了至少五次打擊，川普政府稱這些船隻涉嫌毒品販運，但未提供證據。路透社指出，這場行動是川普政府近來運用美國軍事力量於新領域、且常具法律爭議性的最新例子之一，包括在洛杉磯動用現役美軍，以及以「反恐」名義打擊涉嫌毒品犯罪者。五角大廈最近向國會披露，川普已認定美國正與販毒集團進行「非國際性武裝衝突」。歷史上，CIA在此類任務中的參與方式不一，從直接的準軍事行動到單純情報收集或支援角色，形式差異極大。中情局在拉丁美洲有著悠久的行動歷史，特別是在冷戰時期，該機構曾介入推翻多個政府，並在20世紀末協助打擊南美洲的古柯鹼販運帝國。路透社也曾報導，CIA多年來在墨西哥秘密行動，以追捕當地通緝毒梟。委內瑞拉政府表示，川普的言論構成了對國際法的違反，並稱美國的行動旨在使「政權更迭」行動合法化，目的就是奪取該國的石油資源。委內瑞拉外交部長吉爾（Yvan Gil）透過其Telegram帳號發表聲明說：「我們駐聯合國常駐代表團將於明天向安全理事會和秘書長提出這項申訴，要求美國政府承擔責任。」