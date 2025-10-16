我是廣告 請繼續往下閱讀

星級飯店「清潔暗黑內幕」！員工不藏公開了

▲一名飯店員工以自身為例子，說明那些認為很乾淨，其實髒到爆炸的飯店清潔真相。（示意圖，非當事照／取自unsplash）

一般飯店都會提供漱口杯與飲用水杯，但在他所待的飯店中，經常會用抹布直接擦乾，甚至是那些拿來擦地板、清灰塵用的抹布，也有是直接拿水沖一沖就放回原位

飯店最髒用品是它！員工認了：沾馬桶屎水

他強調「床鋪比杯子還髒」

整間房間裡最骯髒的正是「毛巾」，其經常拿來擦拭各種器具

▲飯店員工提到，整間房間裡最骯髒的正是「毛巾」，其經常拿來擦拭各種器具，包括水杯、蓮蓬頭等，甚至還會拿來擦拭馬桶，直接沾到馬桶內的屎水。（圖／取自photoAC）

飯店「5件事」千萬不要做！飯店員工示警：毛巾別碰

其中就包括避免使用飯店毛巾，說明「我不會拿毛巾擦身體或臉，因為這些毛巾曾被數千人使用過，你永遠不知道毛巾是否有清潔乾淨」。

▲一名從事飯店業的美國女子伊萬傑琳，分享5件入住飯店不要做的事情，其中就包括避免使用飯店毛巾。（圖／翻攝TikTok@queenevangeline25）

盤點「床罩、裝飾枕與擺飾」、「電視遙控器與電話」、「浴室」、「冰桶」、「咖啡機和玻璃杯」等地較骯髒