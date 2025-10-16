不少人出外旅遊選擇住處時，偏愛星級飯店的高級服務與住所，認為飯店看起來光鮮亮麗，住起來更為舒適。但近日就有在四、五星級飯店工作過的員工，現身分享飯店清潔的黑暗內幕，更提到整間房間最骯髒的不是床、熱水壺或水杯，而是一堆遊客愛用的「毛巾」，有時毛巾在清潔時還會碰到馬桶屎水，建議民眾自備用品較安心。
星級飯店「清潔暗黑內幕」！員工不藏公開了
一名網友在Dcard以「星級飯店那些不為人知的黑暗面」為題發文，表示自己在多家四、五星級飯店擔任櫃檯人員，在訓練期間曾至房務部協助，他以自身經歷為例子，說明那些認為很乾淨，其實髒到爆炸的飯店清潔真相。
網友提到，一般飯店都會提供漱口杯與飲用水杯，但在他所待的飯店中，經常會用抹布直接擦乾，甚至是那些拿來擦地板、清灰塵用的抹布，也有是直接拿水沖一沖就放回原位，且不僅限於杯子，像是熱水壺、冷水壺和茶杯等，幾乎都是一樣的處理方式。
飯店最髒用品是它！員工認了：沾馬桶屎水
除了杯子以外的容器，他強調「床鋪比杯子還髒」，他說明只要床鋪沒有損壞，最下層的床墊幾乎很少清潔，接著則是保潔墊與棉被，這兩種東西基本上是沾染最多污漬物之處。另外被套、床單與枕頭套，則是床上最髒的地方，經常放在潮濕又悶熱的環境，容易滋生細菌與黴菌。
最後該名網友解釋，整間房間裡最骯髒的正是「毛巾」，其經常拿來擦拭各種器具，包括水杯、蓮蓬頭等，甚至還會拿來擦拭馬桶，直接沾到馬桶內的屎水。文末他也建議自備洗漱用品，以免用到不乾淨的備品。
飯店「5件事」千萬不要做！飯店員工示警：毛巾別碰
過去也有一名從事飯店業的美國女子伊萬傑琳，分享5件入住飯店不要做的事情，其中就包括避免使用飯店毛巾，說明「我不會拿毛巾擦身體或臉，因為這些毛巾曾被數千人使用過，你永遠不知道毛巾是否有清潔乾淨」。
伊萬傑琳也建議不要坐在床罩上、不要光腳走路，亦提醒遙控器未經消毒紙巾清潔不要碰，另外若是獨自旅行時，絕對不要大聲說出自己的房號，以此保證自身安全。
事實上，英國《每日郵報》（Daily Mail）曾引述居住安全機構「Locksmith Dartford」安全專家的調查，表示一般飯店看似光鮮亮麗，但細菌數量恐比一般家庭還多，星級飯店恐怕更髒，也盤點「床罩、裝飾枕與擺飾」、「電視遙控器與電話」、「浴室」、「冰桶」、「咖啡機和玻璃杯」等地較骯髒。只能說若民眾擔心飯店用具細菌多，建議還是自備用品較安心。
資料來源：Dcard、伊萬傑琳TikTok、Daily Mail
我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在Dcard以「星級飯店那些不為人知的黑暗面」為題發文，表示自己在多家四、五星級飯店擔任櫃檯人員，在訓練期間曾至房務部協助，他以自身經歷為例子，說明那些認為很乾淨，其實髒到爆炸的飯店清潔真相。
飯店最髒用品是它！員工認了：沾馬桶屎水
除了杯子以外的容器，他強調「床鋪比杯子還髒」，他說明只要床鋪沒有損壞，最下層的床墊幾乎很少清潔，接著則是保潔墊與棉被，這兩種東西基本上是沾染最多污漬物之處。另外被套、床單與枕頭套，則是床上最髒的地方，經常放在潮濕又悶熱的環境，容易滋生細菌與黴菌。
最後該名網友解釋，整間房間裡最骯髒的正是「毛巾」，其經常拿來擦拭各種器具，包括水杯、蓮蓬頭等，甚至還會拿來擦拭馬桶，直接沾到馬桶內的屎水。文末他也建議自備洗漱用品，以免用到不乾淨的備品。
過去也有一名從事飯店業的美國女子伊萬傑琳，分享5件入住飯店不要做的事情，其中就包括避免使用飯店毛巾，說明「我不會拿毛巾擦身體或臉，因為這些毛巾曾被數千人使用過，你永遠不知道毛巾是否有清潔乾淨」。
伊萬傑琳也建議不要坐在床罩上、不要光腳走路，亦提醒遙控器未經消毒紙巾清潔不要碰，另外若是獨自旅行時，絕對不要大聲說出自己的房號，以此保證自身安全。
資料來源：Dcard、伊萬傑琳TikTok、Daily Mail