原本屬於「全加拿大榮光」的季後賽，如今恐變成多倫多藍鳥隊球迷心中的痛。隨著美聯冠軍系列戰（ALCS）轉戰西雅圖，愈來愈多來自卑詩省（B.C.）的加拿大球迷開始倒戈，穿上西雅圖水手隊球衣進場，讓藍鳥隊面臨「兩面夾擊」的窘境。雪上加霜的是，水手隊年輕王牌布萊恩伍（Bryan Woo）也傳出即將復出，成為決定系列賽走向的最大變數，讓藍鳥隊的世界大賽之夢搖搖欲墜。

加拿大球迷分裂　藍鳥「國家隊」地位動搖

長年以來，藍鳥隊被視為加拿大唯一的MLB代表，是從東岸到西岸球迷共同的「國家隊」。不過，西北太平洋地區與西雅圖間的地緣連結愈來愈緊密，水手隊的跨國粉絲版圖也逐漸擴大。《Times Colonist》記者迪恩梭（Cleve Dheensaw）指出，許多來自維多利亞島與溫哥華的球迷將水手隊視為「地理上的主場隊伍」，甚至在對戰藍鳥隊時也選擇支持西雅圖。

有球迷甚至半開玩笑地說：「當藍鳥隊來西雅圖比賽時，羅傑斯中心（Rogers Centre）的觀眾聲浪會被T-Mobile Park壓回來。」來自維多利亞的死忠球迷伯德（Nathan Bird）受訪時表示：「我當然支持藍鳥隊，但我也為水手隊加油，畢竟他們都是1977年同年加入大聯盟的球隊。」

▲西雅圖水手隊華裔王牌布萊恩伍（Bryan Woo）狀態恢復佳，有望於美聯冠軍賽G5復出登板。（圖／美聯社／達志影像）
伍準備復出　第五戰成系列賽關鍵

就在加拿大球迷內戰的同時，另一個更直接的威脅來自場上。水手隊年輕王牌布萊恩伍正準備重返投手丘。根據《MLB.com》記者克萊默（Daniel Kramer）報導，伍極有可能在第五戰登板。他的復出被視為水手隊王牌群的「最後拼圖」，可能決定整個系列戰的走向。

水手教練威爾森（Dan Wilson）為了鎖死藍鳥隊打線，這次攜帶多達14名投手應戰。先發輪值由卡斯提歐（Luis Castillo）、柯比（George Kirby）與吉爾伯特（Logan Gilbert）領銜，若再加上伍回歸，先發陣容相當強悍。

不僅如此，水手牛棚戰力也很充足，多巴薩多（Eduard Bazardo）整季73場、防禦率2.52，是穩定度最高的牛棚投手之一；布拉許（Matt Brash）、斯派爾（Gabe Speier）與穆尼奧斯（Andrés Muñoz）皆可在關鍵時刻封鎖藍鳥隊打線。此外，米勒（Bryce Miller）、傑克森（Luke Jackson）與新秀漢考克（Emerson Hancock）等人提供更多深度與靈活調度空間，目前水手距離世界大賽僅差兩勝。

資料來源：《Times Colonist》、《MLB.com》

