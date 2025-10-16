我是廣告 請繼續往下閱讀

美國股市週三漲多跌少，摩根士丹利與美國銀行股價在公布亮眼財報後走高，台北股市今（16）日開盤上漲61.61點、來到27337.32點，盤中一路走高，最高來至27732.78點，再創歷史新高，終場上漲372.16點或1.36%，收在27647.87點，日K連2紅，成交量為5465.58億元。中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.46點、來到261.02點，終場上漲2.96點或1.14%，收在263.52點，日K連2紅，站上5日、10日以及月線，成交量為1340.12億元。今日個股成交量排行榜前五名為：華邦電、力積電、華新、鴻海、南亞科；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、南電、華邦電、景碩。權值股全數走高，今日盤後召開法說會的台積電，資金先行卡位行情，盤中最高一度衝至1495元新天價，終場上漲20元或1.37%，收在1485元，挹注大盤指數就有152點；此外，台積電概念股也一同走高，景碩攻上漲停價147.5元，京元電子上漲逾8%，日月光投控上漲逾7%，濾能上漲逾6%，昇陽半導體、公準、瑞耘上漲逾4%，京鼎、炎洲、光罩、力積電、新唐、力旺、光洋科、M31上漲逾3%。鴻海受到美系外資提高目標價來到400元，今日漲勢強勁，終場上漲16.5元或7.99%，收在223元，挹注大盤指數高達74點。鴻家軍也同步走強，廣宇、東捷上漲逾6%，乙盛-KY上漲逾5%，訊芯-KY上漲4%，京鼎、臻鼎-KY、瑞祺電通、鴻準、AMAX-KY上漲逾3%。今日盤面焦點輪到記憶體概念股走強，其中華邦電、南亞科攻上漲停價，華邦電更是爆出超過43萬張大量，登上個股成交量排行榜冠軍，旺宏則是上漲逾4%。帶動DRAM模組個股走高，群聯、品安、創見、宇瞻攻上漲停板，商丞上漲逾9%，宜鼎上漲逾6%，凌航、廣穎上漲逾5%。個股方面，華新也是大亮點，除了本身具備銅價上漲題材外，手握華邦電約99.5萬張、持股比重逾22%，在華邦電股價強勢攻高下，轉投資效應被市場視為潛在利多之一，帶動今日股價攻上漲停價29.85元，帶動同集團個股走強，華邦電、華東、瀚宇博攻上漲停板，佳邦、信昌電上漲逾4%，精成科、新唐、華新科上漲逾6%。此外，AI熱潮持續推進，帶動電力需求領域成為市場焦點，電力供應概念股今日也有表現，除了華新攻上漲停板外，高力上漲逾8%，華城上漲逾4%，天宇上漲逾3%，榮星、森崴能源、大亞、東元、漢翔、士電、華立、茂迪、中美晶上漲逾2%。