衛福部於11月試辦假日急症中心（UCC），而健保署說明，規劃於11月2日正式上路，總計六都14個地點；同時也會製作簡單圖文讓民眾了解，什麼情況下適合前往UCC就醫，如發燒、呼吸道或輕度腸胃道症狀等。假日急症中心於11月2日將正式上路，健保署醫務管理組組長劉林義提到，目前總計規畫六都、共14個地點，包括台北3個、新北3個、桃園4個、台中2個、台南1個及高屏1個。劉林義指出，申請地點以大型聯合診所或是未設置急診的地區醫院為主，而各分區業務組和地方衛生局實地訪察，包括就醫動線、設備齊全與否，待核定後也會盡快公布。至於適合前往UCC就醫的情況，劉林義說，屆時會製作簡單的圖文，方便民眾了解，包括發燒，如感冒、流感篩檢；呼吸道症狀，如咳嗽、喉嚨痛；輕度腸胃道症狀、簡單傷口、小兒上述症狀處置。不過，劉林義也說，假日急症中心輪班會邀請基層診所醫師輪班，避免影響急診人力。