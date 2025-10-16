我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賴清德今接見貝比魯斯聯盟U16世界女壘賽冠軍隊。（圖／總統府提供）

總統賴清德今（16）日接見貝比魯斯聯盟U16世界女壘賽冠軍隊伍，閉門會談時，北投國中女子壘球隊隊員現場連番對賴進行「靈魂拷問」，先是詢問願不願意和他們一起打壘球，隨後還邀請賴與他們一同跳舞；對於女壘小將們的熱情邀約，賴一口答應，並在女壘隊的引導下與他們一同唱歌、跳舞，而祕書長潘孟安、運動部長李洋也加入行列，現場氣氛十分熱絡。賴清德致詞時表示，北投國中女子壘球隊今年8月首次參加「美國貝比魯斯聯盟U16世界女子壘球賽」，即一路過關斬將，以七連勝之姿得到世界冠軍，不僅贏得榮耀，也促進台灣和美國交流合作，深化與世界的連結，讓世界更加了解台灣，他要代表國家致上最高的敬意，感謝代表隊全力以赴，讓台灣閃閃發光。賴清德指出，這幾年來有更多女性在棒球壘球嶄露頭角，像是玉山盃、黑豹旗都有女性選手出賽，今年4月揭開序幕的企業女子壘球聯賽有6支球隊競逐冠軍，7月開打的台灣女子棒球聯賽更是發展到13隊的規模。賴清德感謝所有選手和教練的努力和付出，以及學校師長、台灣運動好事協會及社會各界給予球員最大的後盾，並感謝劉柏君無任所大使及立法院女子運動外交促進會黃捷會長、蘇巧慧及吳沛憶副會長與吳思瑤立法委員等人，積極爭取資源，促進各項女子運動發展，更藉由運動來推動國民外交。現場女壘隊隊員表示，赴美比賽時，收到許多來自美方友人邀約，希望能和北投國中女壘隊一同打壘球，現場詢問賴清德「會想跟我們一起打壘球嗎」，賴則透露他小學開始打棒球，現在也持續不斷看棒球，表示「如果有機會，很樂意和大家一起打壘球」。另外一名女壘小將追問賴清德打棒球時，是哪一個守備位置？賴清德表示，他與今日女壘隊致詞代表施夢樂一樣，都是捕手，聽到提問同學的守備位置是游擊手，直呼「很強」、「反應要很快」。另外一名小將則表示，他們去美國比賽時，會與其他球隊在球場上圍圈唱原住民的歌曲、跳原住民的舞蹈，詢問賴清德和在場嘉賓「有沒有意願和我們一起做這件事情」，面對女壘小將的熱情邀約，賴清德來者不拒、一口答應，便脫下西裝外套、在女壘隊引導下，與隊員們共同圍圈、拉手唱歌跳舞。據指出，該歌曲源自原住民古調，女壘小將圍圈、拉手一同哼唱，激勵士氣、鼓舞團隊。女壘隊致詞代表施夢樂也表示，在國外比賽時，他們會與來自不同國家的選手，一同在投手丘上跳原住民的舞蹈、唱原住民的歌曲，雖然彼此語言不同，但透過肢體也能進行交流。