國民黨主席選舉倒數2天，候選人郝龍斌日前表示遭到大量境外帳號攻擊，而挺郝的前中廣董事長趙少康也指控「中共介選」，掀起政壇熱議，隨後也引來眾多藍營支持者不滿，瞬間灌爆趙的臉書狂罵，連國民黨前立委蔡正元也看不下去，直接公開怒嗆：「趙少康老番顛、胡說八道！」
蔡正元16日在《NOWNEWS今日新聞》的自製網路節目《鄉民大學問》中開噴，完全不認同趙少康的說法，更覺得他根本是老番顛，在胡說八道一通。蔡正元指出，這次黨主席選舉有人在提反台獨、反共嗎？沒有嘛！議題都是在談世代交替、黨內事務而已，所謂反台獨、反共等言論，這種話是于北辰將軍在講的。
「就是有些反共派的想投靠台獨，你就投過去嘛！」蔡正元不客氣地說了，趙少康稱是中共當局介入，請問證據在哪裡？趙拿出來的資料根本「數據造假」，他也狠酸：「趙少康老到無法認知現代社會是怎麼改變的！」連抖音是中國大陸、TikTok是海外，這都分不清楚。
蔡正元續指，「說他老番顛有什麼錯」，趙少康根本是遞刀給民進黨，搞修國安十法，以後YouTube底下留言都要審查，非要搞到這個局面嗎？趙少康還說什麼：「出來罵我的都是紅統名嘴！」蔡正元不忍了直言，台灣第一號紅統就是趙少康，他以前就是中共中央電視台的節目主持人，「你跟中國共產黨什麼關係？你還反共？你丟臉啊你！」
