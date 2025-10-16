我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市議會財經委員會今（16）日進行業務質詢，市議員楊典忠、林祈烽針對「物調券發放公平性」問題提出質疑。楊典忠指出，連續三年發放的物調券，許多民眾反映「從沒領過一次」，質疑市府每年編列7,000萬元預算，卻讓物調券淪為「特定區域的振興專屬品」。楊典忠批評，市府不僅在發放時間與地點上不公平，對於未在市場、商圈或攤販集中區經營的基層店家與攤販更為不公，這些店家不僅無法受惠，反而因買氣被導向特定區域而生意下滑。他指出，113年至今三波發放中，潭子僅獲750張、外埔300張、石岡甚至「掛零」，各行政區差距懸殊。據經發局資料，近兩年三波共發出105萬張物調券，但分配嚴重失衡。楊典忠指出，人口僅7萬多的東區獲配10萬6,900張，竟高於人口30多萬的北屯區（10萬5,800張）與西屯區（9萬5,900張）；人口12萬的南區也僅獲9萬3,200張，而僅1.8萬人口的中區卻有7萬6,900張，平均每人可分得4.3張，全市最高。他進一步指出，海線三區清水、梧棲、沙鹿合計人口超過25萬人，發放總量卻僅9萬張，比東區還少，「海線人口是東區三倍，拿到的券卻更少，這樣怎麼服氣？」楊典忠更點名，潭子、外埔、石岡等地區幾乎被物調券政策「遺忘」。潭子人口逾10萬卻僅750張，外埔僅300張、石岡掛零，「這三區沒有市場或夜市嗎？民眾繳一樣的稅，卻領不到一張券，公平嗎？」他批評，112年市府曾在潭子、石岡、大安等區發券，但113年、114年卻全數取消，使當地商家與民眾被邊緣化。楊典忠強調，物調券原意在於振興基層經濟、帶動人潮與錢潮，但若發放與使用範圍設計不公，恐加劇城鄉差距。他呼籲市府應檢討制度、回歸公平與普惠原則，「既然是振興地方經濟，就應讓所有市民能用券、所有攤販能收券，才能真正帶動全市消費循環，讓台中經濟活力遍地開花。」對此，副市長黃國榮表示，三年來我自己也沒領到過物調券。他強調，物調券設計原本是為振興市場、商圈與夜市經濟，因此採現場排隊兌換方式，並非普發。經發局長張峯源說，物調券發放數量依市場攤位、商圈會員及夜市攤販數計算，東區因建國市場攤位數多，因此配額較高。石岡等區因缺乏市場、商圈及夜市，未列入發放區域，但民眾可就近至東勢、豐原使用。會與石岡、外埔區公所協調，評估後續發放機制調整。