開罰會從 9,000 起跳，然後勒令停工，請他們來補辦手續。

輝達（NVIDIA）台灣總部設址北士科T17、T18卡關，台北市政府與新光人壽協調未果，新壽今（16）日突然在T17、T18基地搭棚子，高掛紅布條表示要舉行動土儀式，但並未對外開放。北市府建管處表示，未收到申報，不清楚是否為假開工，若未申報就實質開工，將會勒令停工並開罰，至少9000元起跳。對此，網友們狠酸，「罰9千元耶！新壽怕死了！」、「蔣萬安只會撂狠話」，粉專「釣叟‧第三方觀點」也表示，「普發一萬拿去繳罰鍰，還剩一千可以去吃個爭鮮，真的是不堪重『富』」。昨日晚間傳出新壽將於16日上午8時在北士科總部T17、T18將有「開工動土典禮」，對此，新壽也證實確實有動土典禮，但因為是內部的活動和儀式，並未邀請外賓也未對外開放。北市府表示，建管處未收到申報，不清楚是否為假開工。北市府建管局發言人鄭大川表示，如果是實質開工，比如說去施作導溝或是開挖地下室，建管處將依違反《建築法》第 56 條與第 187 條的規定來做裁罰，對此，「釣叟‧第三方觀點」今日在臉書發文表示，「今天最大條，當然就是台新新光 開工，然後台北市7PUPU，說沒申請，敢動就勒令停工，外加重罰9000元。」「釣叟‧第三方觀點」狠酸，「啊對對對，9000元，普發一萬拿去繳罰鍰，還剩一千可以去吃個爭鮮，真的是不堪重『富』」；他表示，去年國民黨挺侯友宜，棄郭台銘，錯過了最後一個徹底改革的機會，百年老店的宮廷文化，養出來的就是一群只能打順風局、平時就會聽話辦事的文官。「釣叟‧第三方觀點」直言，台北市長蔣萬安在整個輝達風波上，完全沒有展現出任何一點手段、魄力跟謀略。「釣叟‧第三方觀點」指出，事情沒談妥先高調宣布，急功好利，錯一也；談判未開先洩底牌，一定非這兩塊地不可，喪失主動，錯二也。「釣叟‧第三方觀點」續指，不明白對手有經營壓力、也有更大的粉紅龜撐腰，還妄想以力服人，誤判形勢，錯三也；已知敵人不會輕易屈服，拿出來威脅的武器又笑死人，實力不足，錯四也。「釣叟‧第三方觀點」再指，戰局陷入被動、敵方兵臨城下，主帥卻幾乎不敢正面迎擊，不敢披掛上陣、御駕親征，只敢講些空洞的廢話，沒有魄力，錯五也，「公子就是公子，只能任人宰割」。網友們也紛紛留言表示，「罰9千元耶！新壽怕死了！」、「蔣萬安只會撂狠話」、「才9,000元，新壽會怕你﹐才怪！」，不過也有網友表示，「嫌9000太少的，建築法就是寫9000，你總不能讓市府自己提高罰金吧？」。