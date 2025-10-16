我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席改選進入倒數，10月18日投票在即，但黨內氣氛卻一片低迷。照講，這是藍營重新整隊、找回信心的契機，但如今看到的，卻是一場焦慮、沉默與閃避的比賽。藍軍支持者焦躁不安，不只是擔心誰當主席，更擔心整個黨已經失去了方向。尤其是幾位藍營重量級的民選首長—盧秀燕與蔣萬安，在黨主席選戰中選擇「全身而退」，一句「尊重黨內民主」成了萬用回應。這種表面圓融、實際逃避的態度，正是國民黨藍色憂慮的核心所在。盧秀燕是藍營目前最具實力的地方首長。她在中台灣擁有穩固民意，是許多支持者心中「下一個能扛的人」。但在黨主席改選這個關鍵時刻，她選擇「人人好」，每一位候選人都見，也每一位都加油。表面上是中立，實際上是避險。她或許認為「不介入黨務」可以保全自己、不被捲入派系之爭，但一位被視為藍營重要領導者的人，在黨最需要明確方向的時候選擇沉默，這樣的「不沾鍋」，其實是最危險的選擇。因為當領頭的人都不願領頭，黨要如何前進？至於蔣萬安的表現，則更像一場政治教科書上的示範：如何在黨內選舉中，把「禮貌」用到讓人失望。他先與郝龍斌會面，外界一開始還期待，蔣萬安終於要展現魄力與態度！但沒多久，又見到他與鄭麗文、羅智強見面，口徑一致：「都很尊重」。這樣的操作，看似圓融，其實模糊。更關鍵的是，蔣萬安的游移與猶豫，讓人看到國民黨年輕世代的一種困境：怕被貼標籤、怕樹敵、怕承擔、怕得罪人。當一個領導者想當「零風險」的政治人物，最終他會變成「零影響力」的政治人物。國民黨的問題，不在於人才不足，而在於沒人願意承擔。黨內太多人物習慣等風向、看民調、聽幕僚建議，卻忘了政治的核心是立場與價值。久而久之，藍營變成一個「誰都不想出頭」的團體—人人都有意見，但沒人願意說清楚。這樣的文化，正是藍營基層焦慮的根源。當一個政黨最重要的兩位直轄市長選擇沉默時，基層要如何相信黨還有方向？更深層的憂慮是：藍色的焦躁，最後可能選出一個紅色的人。當內部價值模糊、領導者閃避表態，黨內民主機制反而容易被操弄，而讓喧囂獲得勝利。最終的結果，可能讓藍營支持者更加失望。更讓人搥胸的是，就在藍營大咖扭捏作態時，綠營早已向前邁步。民進黨不僅已經決定台中、宜蘭的人選，還公布了台南市、高雄市、嘉義縣的黨內初選時程。綠營在推進布局、提早部署地方選戰，藍營卻還在內部猶豫不決、計算得失。這一來一往的對比，正是藍營最大的危機：當別人在準備選舉，國民黨還在準備「不表態」。藍營的這場黨主席選舉，越打越小圈圈、越選越沒有能量。表面上是黨內民主的展現，實際上卻像是一場沒有觀眾的內戰。許多藍營支持者私下說：「選誰都一樣。」這句話聽起來無奈，卻是國民黨最大的警訊。當支持者對黨的領導人選失去熱情，也就代表這個政黨的靈魂正在慢慢乾涸。盧秀燕、蔣萬安或許以為不表態可以「兩邊不得罪」，但政治從來沒有真正的安全區。當黨的最終結果若不是多數藍營支持者期待的樣子，失分最多的將不是誰當選，而是那些「選擇沉默」的人。因為領導者的沉默，本身就是一種表態。這種表態，會被基層視為：你並不在乎黨的未來。民進黨主席賴清德大概是此刻最輕鬆的人。藍營陷入焦慮與內耗，他只需要安靜旁觀，就能看著國民黨自己消磨能量。當國民黨還在猶豫「要不要合體」、「該不該支持」，民進黨早已在穩固基層、經營地方、準備下一場戰役。政治沒有空白期，誰不作為，誰就被淘汰。國民黨若真的想重新崛起，不能再讓「中立」成為藉口，「尊重」成為逃避，該「表態」就「表態」。政治需要立場，也需要勇氣。盧秀燕與蔣萬安若繼續躲在安全區，只會讓人懷疑：面對更大的國家問題，他們是否又選擇沉默？藍營的焦慮不是來自對手，而是對自己人的失望。當藍色憂慮持續擴散，最終若真的選出「紅色的人」，那將不只是國民黨的悲劇，更是整個藍營價值崩壞的警訊，對國家更不是好事。畢竟，當整個藍營都在焦慮時，真正得分的，只有一個人—賴清德。●作者：賈程年／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com