現在除了低頭族，戴耳機沉浸在個人世界的行人也越來越多，導致道路上不時上演驚險畫面。土耳其近日就發生一起意外，一位戴著耳機的女子穿越電車軌道時，完全沒有意識到電車正要駛過，即使鳴笛聲大響依舊渾然不覺往前走，幸好一旁的保全機警一把將女子拉回，電車堪堪擦身而過，真的是生死一瞬間。
根據土耳其媒體報導，這起驚魂記發生在開塞利（Kayseri）的共和廣場（Cumhuriyet Square）輕軌電車站，10月14日早上8點30分左右，一位戴著耳機的女子往右邊看了一眼後，便逕自往前穿越鐵軌，完全沒注意到左邊正有電車要進站。
女子疑似因為戴著耳機，所以沒聽到鳴笛聲，幸好一旁的保全一把將女子拽回，驚險避免了電車相撞的事故。保全拉人的力道之大，讓兩人都跌坐在地，女子搞清楚狀況後，也急忙起身連連向保全道謝與道歉。
開塞利運輸公司（Kayseri Ulaşım）事後發聲表示，「一名戴著耳機、沒有注意周圍環境的乘客試圖穿越軌道，幸虧我們保全人員的機警與責任心，才在最後一刻避免了可能發生的事故。這起事件對我們所有人來說都是一個重要的警示，我們感謝保全人員的及時協助，但是，重要的是所有行人都應在車站提高警覺，使用人行道，確保注意兩側方向的來車，若戴著耳機，應隨時記得你可能會忽略周遭聲音」。
