立法院長韓國瑜今（16）日召集朝野協商，不過因立法院已三讀通過《警察人員人事條例》修正案，提高警消等退休所得替代率最高80%，行政院卻以違憲為由，並未編入115年度中央政府總預算，民眾黨團今再協商要求，退回總預算案，國民黨也支持。因退回總預算案茲事體大，韓國瑜勸三黨各自再回去溝通，本案先暫時不處理。立院內政委員會今上午也邀請內政部長劉世芳、海委會主委管碧玲等部會專題報告，不過劉世芳、管碧玲等人堅持，只要大法官認為沒有違憲，就會執行、也會回溯。民眾黨團副總召張啟楷下午再協商，批行政院長卓榮泰毀憲亂政，要求退回總預算，還要告發卓榮泰。國民黨團總召傅崐萁對民眾黨團提案表示認同。黨團書記長羅智強說，立法院三讀通過的法律，已經經過總統賴清德公告，行政院卻還要提釋憲，這是在打臉賴清德。近來鮮少在朝野協商發言的民進黨團總召柯建銘則批，藍白才是毀憲亂政，還酸羅智強，這種程度還要選國民黨主席，如果在野黨堅持要退回總預算案，後果自負。韓國瑜請主計長陳淑姿發言，陳淑姿仍維持行政院的立場，需先經大法官確認是否違憲，才會依法編列。韓國瑜見朝野無共識，發言表示，「因各黨立場與意見完全不同，而總預算案的處理，又涉及行政與立法兩院之間的互動，這是一個非常重大的議題。現在國會主要由三大黨構成，大家之間不論是討論、攻防，還是制衡，都是過程的一部分。」韓國瑜說，「因此，這個案子我希望各黨團能繼續溝通。每個政黨都有自己的黨部、領導方式與黨主席，是否可以請各黨團回去和自己的黨部進一步討論、溝通這個案子？由於這個案子事涉重大，我在提出這項建議與宣告時，其實心理壓力也很大。不過，我想我們之後再找時間，進一步來討論與溝通。」最後韓國瑜裁示，本案先暫緩處理，待之後再行協商。