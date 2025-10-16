我是廣告 請繼續往下閱讀

中國上週宣布稀土出口管制，引發華府強烈反彈，《金融時報》披露，這可能是中國內部財政部、商務部的內鬥影響美中談判，強硬派中商務部副部長、貿易談判代表李成鋼態度最為挑釁。美國財政部長貝森特證實，李成鋼就是「層級較低、言行失控」的官員，不請自來、自以為戰狼。《金融時報》日前援引美官員消息，指中國稀土攻勢可能源自內部勢力對立，財政部、商務部的內鬥影響美中談判，強硬派來自商務部和國安部，其中貿易談判代表李成鋼態度最為挑釁，8月訪美時就預告「攻擊路線」，語氣狂妄、咄咄逼人，嗆美國如果不照北京形式，將面臨地獄之火（hellfire）。。CNBC、路透社等外媒報導，美國財政部長貝森特15日在CNBC舉辦的「投資美國論壇」（Invest in America Forum）上直接點名，「8 月有一名層級較低的中國官員，言行有些失控，他的名字是李成鋼。他說如果美國如期對中國船隻徵收靠港費，中國將會引爆全球體混亂」。貝森特與貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）同日也舉行記者會，貝森特又點名李成鋼，砲轟他8月訪問美國是不請自來，那位發表煽動性言論的副部長行為失常、這個人非常無禮。班森特也提到李成鋼聲稱「美國對中國船隻徵收港口費，中國就會引發全球混亂」的說法，大酸說「或許他認為自己是戰狼」。至於《華爾街日報》稱北京預期市場崩跌會迫使美國總統川普進行談判、中國國家主席習近平打賭美國經濟經不起長期貿易衝突，貝森特批評報導是在當中共傳聲筒。他也強調，「我們不會因為股市下跌就談判」，美國也不會因為市場波動就避開對北京採取強硬措施，「我們進行談判，是因為我們在做的事情對美國經濟最有利」。他也提到，雖然川普喜歡股市大漲，但同時也相信股市上漲是推行良好政策的結果。