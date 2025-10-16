我是廣告 請繼續往下閱讀

科技大廠輝達（NVIDIA）擬進駐北士科T17、T18用地，北市府、新壽雙方協調解約尚未有結果，不過新壽今（16）日舉行動土典禮，引發關注；對此，政治評論員吳崑玉在網路節目《新聞！給問嗎？》接受主持人康仁俊專訪時表示，新壽的心態是自己要被合併、沒有未來，往後名聲就與他無關；吳崑玉直言，今天的動土典禮，就是準備打後續的法律戰。主持人康仁俊指出，今天早上T17、T18有動土典禮，但未邀請外界參加，外界認為新壽是藉此與北市府叫牌，而他們有雜項執照，得以施作連續壁，但主體建物要蓋什麼無人知曉；這件事情牽扯到新壽三年都不動，但輝達出現，北市府說要與他們解約，現在動土下去，就讓新壽談的金額變得更高？吳崑玉表示，新壽的心態就是，反正自己都要被合併，往後的名聲就與他無關，現在動土的意思，就代表他們有履行合約，北市府就不能合意解約、強制解約，如果北市府有意見就打官司，如此就會拖延時間，讓輝達落不了地，「他要用那個東西來勒索市政府！」康仁俊提問，新壽之所以敢踩這麼硬，就是吃定北市府不敢讓輝達跑走？吳崑玉說到，他們就是死豬不怕開水燙，新壽這些高層很壞，北市府對他們的唯一方法，就是限制他們短期解決，否則讓輝達使用別的地段。康仁俊提及，今天的動土典禮，挖土機連挖都沒有挖；吳崑玉表示，這就是準備打後續的法律戰。康仁俊也說，新壽這次的做法超乎理解，他們過去跟媒體都有互動，但這件事沒有他們的個別想法；吳崑玉認為，台新可能有一些顧慮，怕惹毛新壽，導致合併出亂子；而新壽心態就是他們沒未來，就是在倒下去前撈一筆，什麼事情都做得出來。