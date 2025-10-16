我是廣告 請繼續往下閱讀

▲患者雙側腎臟囊腫過大，腰圍甚至一度超過腿長，最終仍須進行腎臟移植，才能完成治療旅程。（圖／台北醫學大學醫療體系提供）

腹膜透析減少用水電與廢棄物 北醫推永續醫療、健保省千萬

一位56歲的個案因遺傳性多囊腎病，加上年輕時從事業務工作應酬頻繁，47歲就被醫師宣告即將面臨洗腎命運，直到55歲開始腹膜透析，但因為雙側腎臟囊腫過大、囊液多達1萬毫升，腰圍甚至一度超過腿長，最終妻子提出捐腎意願，完成移植手術後，個案體重在短短3小時內就減少約10公斤，腎功能逐漸回穩。台北醫學大學今（16）日舉辦「綠色腎臟照護新典範」記者會，台北醫學大學校長吳麥斯致詞時提到，2022年全台約250萬名慢性腎臟病患，占總人口10.6%；但多數患者進入第4期前，不僅是未確診，甚至沒意識到自己有腎臟問題。吳麥斯指出，根據推估，2027年患者數將成長至300萬人，照護費用更高達新台幣621.8億元，相關共病與死亡風險也將隨之大增。有患者腹膜透析，因為雙側腎臟囊腫過大、囊液多達1萬毫升，腰圍甚至一度超過腿長，最終仍須進行腎臟移植，才能完成治療旅程。不過，也因為太太主動提出捐腎意願，成功完成移植手術後，個案體重在短短3小時內減少約10公斤，腎功能也逐漸回穩。對於必須接受腎臟替代療法的患者而言，腎臟移植是維持腎功能最理想的治療方式，但移植機會有限，多數患者仍須依賴血液透析維持生命。吳麥斯提到，血液透析是相當消耗資源的治療方式，估計每位病人每年需使用逾7.4萬公升的水、1963度電，並產生超過320公斤的廢棄物。吳麥斯說，相較之下，俗稱「洗肚子」的腹膜透析，不僅大幅減少環境衝擊、治療成效更佳，還可居家進行不必常跑醫院，有助提升病友的生活品質。目前台灣新發透析患者的5年累積存活率達55.1%，居全球之冠，其中腹膜透析者5年累積存活率更高達68.7%。吳麥斯也分享，先前澳洲有醫師提出「綠色腎臟醫學」概念，提倡透過早期診斷、延緩病情與減少透析等方式，提升病人健康與生活品質，同時減少醫療資源使用，降低對環境負擔與衝擊。而北醫大醫療體系近年也透過此策略，每年成功助約50名病人免於洗腎，透析發生率與死亡率均下降20%，為健保省下逾千萬元支出。雙和醫院院長李明哲指出，腎臟移植是終結透析的根本之道，2018年台灣腎臟移植成功率高達92%，但卻是一「腎」難求。在台灣，每位腎友平均等待腎臟移植時間超過5年，因此在等待期間選擇能妥善保護殘餘腎功能的腹膜透析，對提升病友存活率至關重要，日本研究顯示若能成功移植，不但可擺脫透析，更能大幅降低照護費用與環境衝擊。