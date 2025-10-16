我是廣告 請繼續往下閱讀

▲被撞的40歲陳姓男子、31歲黃姓男子當場噴飛倒地，緊急送往醫院治療。（圖／翻攝畫面）

新北市三重區昨（15日）8時8分發生一起驚悚車禍意外。一名駕駛小客車的26歲蔡姓女子疑似精神不濟，未注意前方紅燈號誌直接向前直行，撞飛40歲陳姓騎士及31歲黃姓騎士，當場倒地不起。警方獲報到場後，將兩人送往醫院治療，詳細事故原因還有待警方進一步調查釐清。據了解，這名26歲的蔡姓女子當時駕駛小客車沿環河南路往忠孝橋方向行駛，卻疑似因精神不濟誤闖紅燈向前直行，高速衝撞才剛起步的2輛機車。由於撞擊力道大，導致騎機車的40歲陳姓男子、31歲黃姓男子連人帶車噴飛，倒臥在街道上。而蔡女則一路往前開，似乎沒有發現已經釀禍。警方獲報到場後，發現陳男、黃男受有全身擦挫傷，緊急送往醫院救治。而肇事的蔡女經實施酒測後，其酒測值為0。此外，這起事故也造成交通受阻，立即調派警力趕赴現場進行交通疏導，引導車流。警詢後全案依過失傷害罪移送偵辦，至於闖紅燈違規行為可處新台幣1800元以上5400元以下罰鍰。