國民黨主席選舉白熱化，6位候選人競爭激烈，將在18日進行選舉投開票。最新黨員民調顯示，候選人鄭麗文以近5成支持度領先，郝龍斌與羅智強分居第二、第三。資深媒體人周玉蔻今（16）日、選舉倒數2天之際突然表態，力挺鄭麗文當國民黨主席，不僅讓名嘴黃揚明笑稱「鄭麗文瑟瑟發抖」，媒體人謝曜州也狠酸，「中共介選，都不如她介選國民黨主席選舉將在18日進行選舉投開票，公開站台候選選人郝龍斌的戰鬥藍領袖趙少康日前質疑，中共介入藍黨魁選戰，引發熱議，布料周玉蔻今日以《支持鄭麗文！》為題，突然在臉書表態，「身為女性、非高級外省人，我支持鄭麗文當選！」貼文一出，不僅名嘴、資深媒體人黃揚明在臉書發文狠酸「某人力挺鄭麗文，鄭麗文瑟瑟發抖」，謝曜州也截圖周玉蔻的發文表示，「中共介選，都不如她介選」，並在留言區問網友們，「王金平否認挺郝龍斌VS周玉蔻力挺鄭麗文，請問哪個比較殺？」網友們紛紛留言表示，「這不是『成王敗寇』了嗎？」、「王金平有黨證可以投票，周阿嬤沒有黨證」、「忍不住發抖」、「鄭麗文：阿嬤，妳離我遠點，別害我！」、「完了！這百分百來敗票的！」。