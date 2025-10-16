我是廣告 請繼續往下閱讀

台北車站大廳驚傳駭人性侵案件，一名遭通緝的44歲邱姓男子，9日下午竟在車站大廳內公然對醉倒的外籍女子性侵。後來證實被害女子為香港籍女遊客，讓港媒高度關注，有香港媒體直呼「遊台小心」。對此，陸委會今（16）日表示遺憾，但也指出台灣的安全指數世界排名第4，比日本跟韓國好，希望不要因為這件事造成香港朋友對台灣有不好的印象。陸委會今日下午舉行記者會，副主委兼發言人梁文傑表示，有關於香港女性在北車遭侵害，陸委會是表達遺憾跟難過，目前案件由檢警偵辦當中，會還給被害人公道。不過，梁文傑也強調「台灣治安非常好」，在全世界安全指數排名第四名，台灣比日本、韓國都還要好，香港朋友也都知道台灣是一個安全的地方，所以2024年有120萬人次香港朋友來台旅遊，相信不會因為這件事，也不要因為這件事造成香港朋友對台灣有不好的印象，因為每一個國家都會發生一些個別的事情。梁文傑說，類似香港、澳門朋友在台發生緊急事故，過去是由香港跟澳門在台辦事處來負責處理緊急事故，現在因為港澳特區政府在台辦事機構都停止運作，所以這些工作由陸委會來承擔，如果港、澳朋友有緊急事件可以跟陸委會聯繫，以及提供必要的協助。