近年台灣體育蓬勃發展，國際賽事屢創佳績，看好運動市場強大潛力，台北富邦銀行今（16）日攜手富邦悍將棒球隊與台北富邦勇士籃球隊，推出全台首張結合職棒與職籃的雙球聯名卡「悍將勇士聯名卡」，主打「觀賽購票、週邊商品、運動生活」3大權益，並喊出首日發卡30萬張，更期許成為北富銀繼好市多Costco卡、momo卡、J卡後第4張百萬神卡。目前北富銀已擁有3張百萬神卡，富邦Costco聯名卡發卡突破260萬張，穩居量販通路聯名卡之冠；富邦J卡以200萬發卡量成為日韓泰旅遊神卡；富邦momo聯名卡發卡也突破110萬張，居電商聯名卡榜首。在運動領域，北富銀先前推出悍將聯名信用卡、勇士簽帳金融卡，如今全新推出的悍勇卡，同樣提供信用卡及簽帳金融卡2種卡別選擇。北富銀總經理郭倍廷信心十足地表示，首年發卡目標為30萬張，5年內目標突破100萬張，延續北富銀在各生活場域的領先優勢，成為台灣最大運動聯名卡。富邦育樂總經理陳昭如也表示，悍勇卡不只是金融商品，更是球迷生活的一部分。悍勇卡的誕生，象徵富邦集團長期投入台灣運動產業的用心，從職棒、職籃、青少年培育到公益賽事，富邦始終相信運動能凝聚社會正能量，也希望透過這張卡，讓球迷在購票、週邊、運動場館、餐廳等場景，都能時刻感受來自球隊的感謝。至於全新的悍勇卡，鎖定「觀賽購票、週邊商品、運動生活」3大權益。首先在觀賽購票方面，信用卡友可享悍將主場例行賽門票預購平日5折、假日9折，現場購票平日可享買1送1；勇士主場例行賽則享最優買1送1起。簽帳金融卡友則享悍將主場例行賽門票95折、勇士主場例行賽門票9折優惠，讓球迷能以最實惠的方式走進球場，為喜愛的球隊加油打氣。除了進場觀賽享專屬折扣，悍勇卡也提供悍將與勇士商品95折優惠。同時，優惠也拓展至運動生活圈的多元場景。持卡人於金色三麥單筆消費滿千，即享大杯啤酒買一送一；在Sports Nation滿千則可獲贈價值320元的精選餐點，讓聚會更有滋味。若喜歡在家輕鬆觀賞賽事，透過Uber Eats或Foodpanda外送平台下單，刷悍勇卡可享10%刷卡金回饋，完美融合賽事熱情與美食歡樂。鼓勵民眾善用閒暇時間參加運動活動，強化身心健康，在KKday平台刷卡購買票券行程，可享大魯閣棒壘球與滑輪場買1送1、指定運動行程75折，以及歐美加紐澳長線指定商品單筆滿3000元送300元等多重優惠；若對健身有興趣，悍勇卡也貼心安排健身工廠新會員免費30天試用期，以及Space Yoga兩堂免費入門課程。