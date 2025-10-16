我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市刑警大隊偵一隊爆出有員警在任職期間涉嫌瀆職，在辦案時透過「交換條件」養線民的方式破案，不當將車籍資料及個人資料洩漏給第三人。新北地檢署今（16日）上午指揮新北市警察局刑警大隊及調查局人員，前往三重分局、中和分局辦公室以及涉案陸姓小隊長、張姓偵查佐的住處搜索，詳細案情還有待進一步調查釐清。據了解，現任三重分局小隊長的陸員在2023年11月至去（2024年）2月間不當查詢並洩漏多筆車籍及個人資料。除了陸員外，先前曾因養線民被抓包的張員，於去（2023年）12月調職中和分局詐欺小隊，兩人涉嫌與詐欺及毒販條件交換，又洩漏車籍和個資予第三人。新北地檢署今（16日）上午率新北市警察局刑警大隊及調查人員，持搜索票搜索張員、陸員的辦公室以及住處，並將兩人帶回新北市調查處接受偵訊。對此，新北市刑警大隊強調，向來積極整飭員警風紀、查察不法，將配合檢察官持續深入追查員警違法涉案部分，秉持絕不護短、不庇縱，依法究辦，以維風紀。