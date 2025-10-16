我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣飽受詐騙折磨，根據警政署官網統計昨（15）日詐騙情形，光是單日詐騙累計財產損失金額就高達2億9360.6萬，共計580件詐騙案件受理數，即便政府已加強宣導，受騙情況依舊只增不減。對此，藍委洪孟楷在臉書發文表示，，新加坡刑法擬增「詐騙鞭刑」，提議台灣跟進，並喊「贊成者請加一」，文章迅速破萬點讚，累積逾4千則留言，迴響廣大。洪孟楷今（16）日在臉書發文表示，根據《新加坡海峽時報》報導，新加坡刑法修正草案規劃，未來凡涉入詐騙或與詐騙相關罪行者，將可能面臨鞭刑處罰。洪孟楷直言，亂世用重典，過去幾年，新加坡與台灣的情況相似，都深受詐騙之害，許多家庭的退休金、畢生積蓄被騙光，讓社會憤慨不已，雖然各國都不斷加重刑罰，但詐騙仍層出不窮，甚至讓民眾普遍希望「罰再重一點」，如今，新加坡考慮導入鞭刑，正是試圖在罰鍰與刑期之間，找到更有嚇阻力的處罰方式。洪孟楷指出，目前新加坡對詐騙罪可判處最高10年監禁與罰款，但尚未包括鞭刑。僅2025年上半年，新加坡因詐騙造成的損失就達新台幣約107億元，案件數與金額仍不斷攀升。洪孟楷續指，新修法草案中，凡替詐騙集團洗錢、提供身分資料、或擔任車手者，最高可處12下鞭刑；若為犯罪集團成員，更可達24鞭；依新加坡法律，成年男性（18至50歲）最高可受24鞭處罰。洪孟楷感嘆，台灣過去長期飽受詐騙、酒駕等惡行困擾，雖然屢次修法加重刑罰，卻仍無法根治。過去也曾有學者與民眾倡議引進新加坡的鞭刑制度──他山之石，是否能夠攻錯？「這或許需要更多社會共識，但新加坡已邁出更積極一步，台灣也該思考：我們能不能做？我們該怎麼做才能真正嚇阻犯罪，遏止詐騙橫行？」洪孟楷表示，「日前我與韓國瑜院長前往日本國會交流，借鏡日本的優良政策，未來我也將建議韓國瑜院長，國會交流可前往新加坡，尤其希望能實地了解鞭刑制度，深入研究其對社會治安、犯罪率與民意接受度的影響，作為未來修法的參考依據。對詐騙犯施以鞭刑，作為嚇阻手段─贊成者請加一！」貼文一出，迅速獲得破萬點讚，網友們紛紛留言表示，「+1一定要做」、「支持鞭刑」、「酒駕的也一起」、「贊成！而且性侵犯要反過來鞭前面！」、「誰納入鞭刑，我就投誰」。