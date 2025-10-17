我是廣告 請繼續往下閱讀

中國近年來頻頻將稀土出口管制當作戰略手段，對於使用稀土來製造電子產品的台灣產生干擾。經濟部表示，除了配合美國、日本等措施之外，台灣也將會強化從廢棄電器精煉稀土量能，目標在2030年前滿足每年需求量1500公噸的3分之1。北京當局於本月9日宣布對稀土技術及相關物項實施新的出口管制。中國近年來頻頻透過管制稀土出口，當作戰略手段，企圖影響到國際政治。經濟部長龔明鑫表示，台灣並無直接使用稀土，而是受到間接使用美國、歐洲及日本的原物料及設備，屬於國際供應鏈一環。對此，國際間重要國家，包括美國及日本都有想要怎麼合作共同面對，台灣屬供應鏈的一環，台灣會密切關注情勢發展，「若需要台灣配合，我想我們也會配合。」至於國內部分，台灣原本沒有精煉稀土的能力，經濟部先前也與環境部規劃循環經濟，要輔導國內廠商從廢棄電器回收再精煉稀土，當時規劃在2028年推動計畫，並在2030年前滿足一年約1500公噸的3分之1的需求量。然而規劃時並未發生中國稀土管制，沒有那麼大急迫性，因此目前希望可以更提前完成目標；對於可以提前多久？他說，「至少要提前到2030年之前」，並提到工研院已在進行相關研究，至少實驗等級的公斤級提煉是可以辦到，但目前就需要把量能放大，並且移轉到民間廠商。