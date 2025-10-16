我是廣告 請繼續往下閱讀

針對民眾黨立法院黨團總召黃國昌指控總統賴清德呼籲朝野支持「國安十法」修法是「帶頭造謠」一事，民進黨發言人韓瑩今（16）日痛批黃國昌，喊再多「執政黨造謠」，也抹不掉民眾黨候選人收受中資遭判刑，更蓋不住黃國昌與狗仔勾結跟監的醜聞。韓瑩指出，中國介選不分藍綠，民進黨已推動「國安十法」修法，包括《反滲透法》、《資通安全管理法》、《國籍法》等，全面強化國家安全防線，確保民主制度不受滲透威脅。韓瑩強調，前民眾黨候選人馬治薇因收中資遭判刑，黃國昌還曾替她拍推薦影片，兩人關係昭然若揭，如今面對介選與跟監爭議，「與其運用各種抹黑執政黨與賴清德的形容詞，不如老老實實的回答社會對你的質疑」。韓瑩強調，國安法修法是為了鞏固民主防線、阻止中國滲透與介選，「黃國昌不但不支持，反而刻意轉移焦點、模糊事實，這些臭不可聞的行徑才是真正威脅國家安全」。