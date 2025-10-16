我是廣告 請繼續往下閱讀

2025年諾貝爾獎10日揭曉，非常想得獎的美國總統川普（Donald Trump）飲恨而歸，委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）獲得殊榮。馬查多近日受訪時喊話，希望美國加大力度，阻止該國總統馬杜羅（Nicolás Maduro）對自己國家的戰爭。不過她並未直接回應是否希望川普直接向委內瑞拉出兵。馬查多日前榮獲諾貝爾和平獎，強調這是對全體委內瑞拉人民奮鬥的肯定，現在比以往更需要川普、美國人民和民主國家等盟友的支持，「我將這個獎獻給正在受苦的委內瑞拉人民，以及川普總統，感謝他對我們事業堅定不移的支持」。而川普近期持續加大對委內瑞拉運毒船、販毒組織的軍事打擊，甚至授權中情局（CIA）在委國行動，美軍也可能透過陸地發動軍事行動。馬查多15日接受CNN專訪，再次肯定川普的政策，稱馬杜羅是「犯罪毒品恐怖主義組織」的領導人，請求川普提供更多「幫助」以推翻馬杜羅政權。馬查多在去年一場爭議性選舉後躲藏起來，她對美國的行動表示歡迎，認為這切斷了對馬杜羅政權的支持，她還指責馬杜羅將委內瑞拉變成了「對美國國家安全的真正威脅」，馬杜羅及其犯罪毒品恐怖主義結構通過販毒、販賣黃金、販賣武器甚至販賣人口來獲得支持，只有實施法律，切斷來自犯罪活動的資金流動，才能實現政權更迭，而這才能結束馬杜羅對自己國家的「戰爭」。馬杜羅也直言，「我們需要美國總統的幫助來制止這場戰爭，這關係到人類的生命」。不過被主持人阿曼波（Christiane Amanpour）反問，這是否是在呼籲美國直接對委內瑞拉進行軍事干預，馬杜羅沒有直接回應，僅回應她希望看到俄羅斯、中國、古巴和伊朗的影響力受到削弱，並聲稱委內瑞拉目前是恐怖組織的「避風港」。主持人阿曼波也引述前美國官員說法，指出95%運到美國的古柯鹼，都是出自哥倫比亞，委內銳拉因為蘊藏豐富的石油與黃金，從不需要發展「國內製毒產業」。對此，馬查多反駁說，根據2020年美國聯邦調查局（FBI）的報告，全球流通的古柯鹼中，24%都借道了委國。委國總統馬杜洛一直以來指控美方試圖推翻他的政權，本月初，馬杜洛宣布委國進入緊急狀態，以應對美國的「侵略」威脅，近期也動員軍警與民兵，在首都派駐裝甲車、米蘭達州舉行軍演。