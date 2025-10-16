我是廣告 請繼續往下閱讀

▲CFO下路Doogo以6/0/12的誇張戰績，帶領隊伍擊敗T1，進入瑞士輪2-0的組別。（圖／YT@LoL Esports）

▲LOL《英雄聯盟》電競大魔王Faker，本次世界賽要爭取個人第6座冠軍、世界冠軍3連霸的紀錄。（圖／LOL Esports Flickr）

▲CFO在32分鐘結束比賽，以漂亮的團戰節奏擊敗T1，晉級至2勝0敗組別。（圖／YT@LoL Esports）

2025《英雄聯盟》LOL世界賽，台灣戰隊CFO（中信飛牡蠣）在瑞士制第二輪抽中尋求3連霸的韓國強權T1，本場比賽，CFO發揮出LCP賽區王者的實力，就算面對衛冕冠軍也相當冷靜，尤其下路Doogo破天荒拿出達瑞文，不僅在前期打出單殺優勢，還不斷規避對方針對，最終以6/0/12的誇張戰績，擊敗T1，進入瑞士輪2-0的組別，距離8強只差一場BO5的勝利。T1本場首選拿出凱特琳，搭配妮可希望打出下路線優勢，CFO則在尾選大破大立，拿出達瑞文和亞歷斯塔，搭配賽恩、姬雅娜和雷茲，CFO進入遊戲後為了避免下路線的劣勢，果斷選擇將Doogo的達瑞文換到上路線，想不到Doogo單人在上路4分鐘，就成功單殺Doran的雷珂煞，觸發領錢被動。8分鐘巢蟲團戰中CFO再度發力，接連抓下FAKER與ONER的人頭，將經濟領先擴大至1300元；不過T1也把握住CFO在推進節奏過於急躁的失誤，頻頻在野區、上路線頂著CFO的進攻，Faker也拿下3連殺，賽局頓時變成Doogo對決Faker的局勢。遊戲第21分鐘，Faker嘗試繞後TP抓HongQ的雷茲，卻被CFO隊友及時支援反殺。23分鐘，俊嘉為了吃對手雙石資源，不慎送出人頭，讓T1稍微緩和局勢；25分鐘，CFO嘗試動巴龍，T1靠近爭奪，雙方再次爆發混戰，T1憑藉精湛拉打打出1換3，經濟差距再度被縮小。雙方不斷來來回回，CFO雖然都有經濟優勢，但賽況還是相當緊繃，28分鐘，JunJia偷下第四條小龍，CFO拿到龍魂，並搭配一波0換5的完美團戰收下巴龍。最終，CFO在32分鐘結束比賽，以漂亮的團戰節奏擊敗T1，晉級至2勝0敗組別，距離8強只差一步之遙，下場對手將在稍晚抽籤決定。