民眾黨前主席柯文哲涉貪遭羈押超過1年，9月初獲7千萬元交保，但須配戴電子腳鐐。柯文哲妻陳佩琪今（16）日在臉書發文表示，柯文哲回家一個月，行為怪怪的，甚至被詐騙，感嘆道，「以前我常『恐嚇』他難道不怕我毒殺你嗎，一年過去了，縱然人事已非，唯一不變的是他內心對我的那份信任和倚賴⋯」陳佩琪今日在臉書發文表示，「先生離群索居一年， 回家一個月了， 我還是覺得他⋯怎麼說呢？套句他的口頭禪，就是：『怪怪的、怪怪的···』。」陳佩琪指出，「上次中秋夜拖他去中正紀念堂廣場跟月亮照個相，不曉得是體力差、還是不習慣周遭的人群，沒幾分鐘就吵著要回家，為了要說服他出來多活動一下筋骨，就說月亮有不同角度拍起來都很美，於是這裡拍拍、那裏照照，還提醒他說他不在那段時間，我們晚上常在廣場排燭光為他祈福，另外就是靠近金甌女中出口旁的花圃長椅，就是35年前在我們在這裡約會時，說好要幫我揹皮包的，結果揹到不知道怎麼就弄丟了，害得我要到處重新申請證件，這是我們一段過往的珍貴回憶，講到這些輕鬆的， 他才終於露出笑容、不再堅持回家了。」陳佩琪續指，「一年了，或許也是有些年紀了， 親情、人際和社交的剝奪不易再回復，舉例來說，現代人離不開的3C產品，過去不論是當教授、主治醫師或做為黨主席時，就僅是出一張嘴， 別人就把簡報、文件檔案或報表整理得清清楚楚、 漂漂亮亮的丟上來，現在只剩孤單一人了，而我也是只會基本的，他一切都得從頭自己學起，學不來就怨聲載道的⋯」。陳佩琪透露，「有次他在電腦上看到出現一則訊息，說他電腦中毒了， 要買防毒軟體，我這種門外漢一看就看出是詐騙釣魚網站， 但他脫離社會太久了，一時好像反應不過來，就把信用卡卡號打了上去，說要買防毒軟體，結果呢，後來自己察覺到時已經來不及了，換我著急地趕快找銀行掛失卡片…」陳佩琪感嘆，「或許吧，還要一段時間才會恢復跟『正常人』一樣的思維⋯。感謝支持者和小草一直關心著他，阿北目前身體狀況還好， 體檢做完了， 石頭還是在，但幸好沒痛、沒血尿， 就再觀察便是，其他像牙齒也安排了一連串治療療程，心臟也已做完檢查，只需持續複診即可。」陳佩琪表示，「為了讓他早日回復健康，我每天早上都給他綜合維他命、魚油、葉黃素、牛樟菇等等的補品，他每每看到桌上一堆紅紅綠綠的好多種藥，問也不問，一把抓了就安心吞下去，以前我常『恐嚇』他難道不怕我毒殺你嗎，一年過去了，縱然人事已非，唯一不變的是他內心對我的那份信任和倚賴…」。