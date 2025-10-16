我是廣告 請繼續往下閱讀

退休金提早準備起來！投信投顧公會公布TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）基金9月申購狀況，零手續費及經理費率優惠吸引定期定額資金流入，詢問度高的0050連結基金單月申購持續居冠，規模突破億元。統計9月TISA級別基金前三名，0050連結基金獲8351萬，超越8月的6738萬，顯著領先第二名統一台灣動力基金的1146萬，以及統一大滿貫基金的1045萬。法人指出，0050連結基金績效與0050連動，等同投資臺灣50指數成分股，可高度反映台股成長，且避免主動操作的選股風險，未來表現的可預測性高，因此不僅在ETF市場受到投資人青睞，在以長線退休為主的TISA級別，也一枝獨秀，成為定期定額首選。TISA級別基金是鼓勵長期投資所推出，除了零手續費及經理費率優惠，每月最低只要1千元就可以定期定額，連續扣款兩年後只要不中斷，可持續享有優惠。而統計9月申購前三名TISA級別基金，0050連結基金近兩年報酬率94.3%，領先統一台灣動力基金、統一大滿貫基金的63.92%與58.82%。至於0050連結基金TISA級別與0050的差異，在於採不配息設計會將股息自動再投入，除了增加複利效果，也為投資人省去配息匯費、再投入手續費等成本。推廣0050投資的財經教授周冠男，針對0050連結基金TISA級別也在個人臉書指出，0050具有節稅、節省健保補充費、節省配息摩擦成本，以及股息再投入的複利效果，任何省下來的經理費用，都是未來資本成長的動能。