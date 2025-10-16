我是廣告 請繼續往下閱讀

最老與最年輕的兩位部長今（16）日首度會面！文化部長李遠與運動部長李洋「雙李」部長組合，要推動「遠洋」合作，希望創造「運動文化產業」，文化部更不排除推出運動漫畫、運動電影。李遠稱今天是來交流「順便看偶像」，李洋也喊話「出了羽球漫畫要趕快通知他」。李遠表示，行政院長卓榮泰日前提出，未來政府工作的重點將是「部部都是文化部、季季都是觀光季、人人都是體育人、處處都有客家親」。文化部在運動部成立1個月後迅速合作，「文化是既抽象又具體的存在」，他說，文化一定要與跨部會、與地方共同合作，才能讓文化的存在、讓藝文產業的發展更壯大。李洋指出，除了期盼建立跨部會合作機制，讓運動、文化間保持更緊密的合作，更是因為看見文化幣成功的經驗，所以希望藉由交流，提供動滋券更進化的機會，包含透過雙方共同行銷、加碼合作，甚至透過運動、文化消費大數據，結合AI分析，增加廣宣推播的精準度等，讓更多民眾有機會參與運動、文化活動。文化部表示，雙部會在會中也交流了許多未來可能互相協助或是合作的項目，如加強臺灣運動漫畫、運動電影、運動國際影展、運動博物館等，共同打造新的「運動文化產業」，達成「遠洋」共同走進國際目標。李遠說，首次到運動部交流，「順便來看偶像」，邀請運動部下次到文化部的各個場館及參與活動，更進一步了解運動與文化的合作可能。李洋則說，「我不能自肥說要出版羽球漫畫，但是如果哪天真的出了羽球漫畫，請趕快通知我」。兩位部長都認為，當世界各國都在努力推動文化、運動、觀光等政策的合作，甚至有「文化體育觀光部」、「文化體育部」等組織的關鍵時刻，台灣能以「文化部」及「運動部」雙部會的「遠洋合作」，勢必更有助於讓文化、運動進入全民生活，並且走向國際。