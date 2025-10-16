我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達海外總部有意落腳北士科T17、T18基地，不過，因新光人壽已在2021年取得地上權，台北市政府與新壽也因土地移轉問題卡關。由於新壽已取得雜項執照，今（16）日舉行開工動土典禮，台新新光金總經理林維俊強調，會持續與北市政、輝達保持溝通，尋求3方都能接受的解決方案，目標一致讓輝達留下。不過，新壽也有備案，同步規畫將在北士科精心打造「新光水岸森林園區」，塑造台北市新一代綠色地標及城市風貌。台新新光金旗下子公司新壽今日在台北市北投士林科技園區舉行「新光人壽北士科T17及T18地上權案」開工動土典禮，由新壽董事長魏寶生、副董事長洪士琪、總經理黃敏義及副總經理陳芝貴出席，並邀請台新新光金控總經理林維俊、創投公會理事長邱德成、李祖原聯合建築師事務所總經理吳文圳與建築師黃文旭、建國工程董事長吳昌修及總經理甘茂盛蒞臨參與。其實，新壽擁有豐富的不動產投資開發經驗，在全台擁有195件不動產標的，在內湖科技園區即持有10數棟商業及廠辦大樓，成為眾多科技企業商辦租賃的首選。新壽為了響應政府打造台北市科技產業廊帶政策，在2021年參與政府的公開招標而取得北士科T17、T18地上權後，即積極規劃設計，並取得建照申報開工，其後由於近年AI產業爆發式成長，新壽於市場調研及徵詢業界意見後，決定順應未來產業發展趨勢而變更建築設計，此經北市府多次審查及調整後，目前已取得雜項執照可以準備施工。由於輝達海外總部能否進駐北士科T17、T18基地仍充滿不確定性，林維俊今日在開工動土典禮時強調，會持續與北市政、輝達保持溝通，尋求3方都能接受的解決方案，目標一致讓輝達留下。不過，新壽也有備案，根據新壽提供的訊息，擬將於北士科精心打造「新光水岸森林園區」，塑造台北市新一代綠色地標及城市風貌。新壽指出，全案基地共3.9公頃，樓地板面積達5萬5千坪，規劃導入節能減碳、智慧建築與健康環境的理念，以「綠色、低碳、人本」為核心，打造人與自然共生的永續園區。在5棟高效能A級辦公大樓圍繞的中庭裡，規劃了長100公尺、寬50公尺的森林樹海，讓陽光、風與樹影自由流動，成為結合生態綠化、自然採光與公共步道的開放共享空間，以及新壽實踐ESG企業永續經營的重要象徵。新壽強調，未來建築完工後，將成為兼具生態價值與城市競爭力的現代化科技商辦聚落，新壽並將提供優質的租賃及管理服務，出租予有需求的科技相關業者，有利於提升北士科園區的地位與功能，並帶動台北整體經濟的發展。