瑞士食品巨頭雀巢（Nestle）新任執行長納夫拉蒂爾（Philipp Navratil）今（16）日宣布，將在未來2年內於全球裁員共計1.6萬人，納夫拉蒂爾稱裁員是「艱難但必要的決定」，表示世界正在發生變化，「雀巢需要更快地改變」。
根據《路透社》報導，裁員1.6萬人約佔雀巢集團總人力的5.8％，雀巢在全球擁有約27.7萬名員工。納夫拉蒂爾表示，已將其在2027年底的成本節約目標，從25億瑞郎提高至30億瑞郎。
納夫拉蒂爾指出，裁員將包括12000個白領工作崗位，另外4000位被裁員工則將來自於製造業和供應鏈精簡重整措施的一部分，以提高效率。納夫拉蒂爾表示，「我們正在培育一種注重績效的文化，這種文化不接受失去市場份額，並且會讓贏得勝利者得到獎勵」。
除了裁員之外，雀巢表示，正在對水和高端飲料業務以及低成長、低利潤的維生素和補充劑品牌進行策略性評估。雀巢正在努力削減成本以重新贏得投資者和消費者的信心。
納夫拉蒂爾所說的「世界正在改變」可能是指川普關稅，雀巢在美國銷售的產品大多是在美國本土製造，因此關稅對其定價沒有直接影響，但是將造成雀巢在美國的生產成本增加。另外，新世代消費者尋求更健康的飲食，對所有食品生產商來說，抓住消費者不斷變化的口味都是一種持久的挑戰。
