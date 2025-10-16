我是廣告 請繼續往下閱讀

台北車站大廳驚傳駭人性侵案件，一名遭通緝的44歲邱姓男子，9日下午竟在車站大廳內公然對醉倒的外籍女子性侵。對此，粉專「政客爽」表示，有罷免團體發言人發文怒嗆「壓新聞」、「台北市長有請假嗎？」，而自己僅是留言回覆「台北車站是交通部管的」，就被封鎖了。政客爽15日在臉書發文指出，台北車站發生性侵事件，青鳥粉專、罷免團體發言人怒嗆「壓新聞」、「台北市長有請假嗎？」，該篇文章破萬讚。政客爽續指，「我就去留言『台北車站是交通部管的』，然後我就被封鎖了。欸欸欸，講一下事實就玻璃心碎嗎？是不是發現罵到交通部長、綠共會壓新聞？」而前台北市政府副發言人郭音蘭15日也狠酸，「交通部長陳世凱、內政部長劉世芳，上車囉！整件事從頭到尾都不在台北市政府轄內，結果青鳥粉專在那邊吵著要蔣萬安負責？民進黨想打蔣萬安，結果打爆自己人。」